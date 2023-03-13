Кадыров похвалился перед Путиным достижениями властей Чечни

13 марта 2023, 14:45

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Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным отчитался о росте экономических показателей Чечни, реализации нацпроектов и снижении безработицы. Данные главы Чечни об уровне безработицы в республике в четвертом квартале 2022 года оказались заниженными по сравнению с данными Росстата.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2022 года Владимир Путин и Рамзан Кадыров на встрече обсудили ситуацию в Чечне и участие чеченских подразделений в военной операции. На встрече с матерями участников военной операции, которая предшествовала беседе Кадырова и Путина, Чечню представляла мать чеченских силовиков Агуевых.

Сегодня Рамзан Кадыров на встрече с президентом информировал Владимира Путина о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году, сообщила пресс-служба президента. "Если Вы разрешите, я бы чуть похвастался. У нас в 2022 году Чеченская Республика заняла ведущие места, позиции в различных сферах", - приводятся обращенные к Путину слова Кадырова в стенограмме на сайте Кремля.

В частности, Кадыров сообщил, что республика на первом месте по числу "успешно реализуемых госпрограмм". "А также по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и региональному проекту «Чистая вода». Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды и социальной догазификации, нацпроекту «Образование» и в рейтинге «Экология». Регион перевыполнил показатели нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2,5 раза", - рассказал президенту глава Чечни.

Власти республики отмечают стабильный рост экономических показателей, добавил он. "Таких, как объём строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объём инвестиций вырос на 55 процентов и составил 90 миллиардов рублей. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка «Казбек». Продолжаем развивать комплекс «Ведучи». Начали строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода", - перечислил Рамзан Кадыров.

В сфере здравоохранения также хорошие результаты, отметил Кадыров. "Мы лидеры по ревакцинации от коронавируса, вакцинации от гриппа и диспансеризации. Республика снова заняла первые места в рейтинге по отсутствию вредных привычек и росту демографии", - сказал глава Чечни.

В четвёртом квартале 2022 года власти Чечни "смогли смело увеличить зарплаты бюджетников", добавил он. "В среднем до 15 процентов. Безработица, которая в период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее восьми процентов", - приводятся в публикации его слова.

Отметим, что цифры, заявленные Кадыровым, противоречат данным Росстата. По данным федерального ведомства, в четвертом квартале 2022 года Чечня заняла в 82-е место среди регионов России по уровню безработицы, который составлял в республике 11% - на 0,2% меньше, чем в аналогичным периоде 2021 года.

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