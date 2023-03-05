Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру".

05 марта 2023, 21:48

Житель Астрахани оштрафован за дискредитацию военных

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Ризабек Кубашев признан виновным в дискредитации российских вооруженных сил.

Как сообщал "Кавказский узел",27 февраля стало известно, что административный протокол по делу о дискредитации российской армии на Ризабека Кубашева поступил в суд. Кубашев был обвинен в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Енотаевский районный суд Астраханской области оштрафовал Ризабека Кубашева, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Подробности  дела на сайте суда не приводятся.

"Кавказский узел" также сообщал, что на жителя Астрахани Александра Шинкоренко составлен протокол о дискредитации армии.

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Примечание:

"Астраханские активисты выступили против ликвидации правозащитных организаций", "Астраханские активисты осудили учителей за участие в фальсификациях на выборах", "Астраханская активистка назвала несправедливым решение суда о своем отчислении из вуза".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 марта 2023, 22:47

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