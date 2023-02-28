Житель Астраханской области обвинен в дискредитации российских военных

28 февраля 2023, 07:39

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Административный протокол по делу о дискредитации российской армии, составленный на жителя Астраханской области Ртзабека Кубашева, поступил в Енотаевский районный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций подверглись преследованиям. Административная статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Енотаевский районный суд Астраханской области поступил административный протокол, составленный в отношении местного жителя Ртзабека Кубашева, пишут 27 февраля "Кавказ.Реалии"*.

Кубашев обвинен в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), рассмотрение дела по существу назначено на 2 марта, следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на жителя Астрахани Александра Шинкоренко составлен протокол о дискредитации армии, дело передано в суд.

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