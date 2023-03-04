Адвокат заявила об угрозе для жизни Кирилла Скрипина

04 марта 2023, 03:18

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Суд в Ростове-на-Дону принял решение о принудительном приводе Кирилла Скрипина, обвиняемого по делу о граффити с критикой президента России, на заседания из туберкулезной клиники. Адвокат Ирина Гак заявила об угрозе для его жизни и здоровья.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. Кирилла Скрипина отпустили на свободу под обязательство о явке, однако затем его задержали на границе с Украиной. 3 апреля он был арестован, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. Следствие настояло на аресте Скрипина при том, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождения в СИЗО – врожденный тяжелый порок сердца, заявила адвокат. 23 сентября 2021 года Скрипин был отпущен из-под ареста. 22 января дело Скрипина было передано в суд.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о принудительном приводе Кирилла Скрипина, его будут доставлять на заседания суда из клиники, где он находится из-за открытой формы туберкулеза, пишет 3 марта "ОВД-Инфо"*.

Неявку Скрипина 3 февраля суд счел нарушением. При этом защита предоставила медицинские документы.

Туберкулезом, как утверждает защита, Скрипин заболел, будучи в заключении, состояние его здоровья ухудшилось и из-за долговременного лечение в условиях стационара он был вынужден пропускать судебные заседания.

На заседании суда адвокат Ирина Гак возразила против принудительного привода на судебное заседание. "Он находится на дневном стационаре туберкулезной больницы. Это очередное зверство, очередная жестокость", - приводит ее слова "Активатика".

Она заявила о давлении на Скрипина. "Его заболевание опасно тем, что летальный исход может наступить в любой момент, и на то, чтобы оказать ему помощь, будет иметься буквально несколько часов. Я вижу, как он волнуется, посещая суд, и чтобы остаться в живых, ему не нужно посещать суд", - заявила Гак.

Судья, однако, удовлетворил требование прокурора о принудительном доставлении Скрипина в суд. Следующее заседание запланировано на 6 марта.

Комментариями остальных сторон процесса по поводу решения суд "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что 24 октября 2022 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемого по делу о граффити с критикой Путина Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). В прениях обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице. По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел апелляцию на приговор ростовчанину Михаилу Селицкому за граффити о Путине. Суд утвердил принудительное лечение, но снизил срок ограничения свободы на один месяц — до года и пяти месяцев, сообщил 5 декабря адвокат Селицкого Рустам Мухамадеев.

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