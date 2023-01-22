Дело Кирилла Скрипина передано в ростовский суд

22 января 2023, 23:43

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Дело в отношении Кирилла Скрипина, которого обвиняют в вандализме по мотиву политической ненависти из-за граффити с критикой президента России, передано в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Среди задержанных в тот день были Кирилл Скрипин, Михаил Селицкий и их несовершеннолетний знакомый. Кирилла Скрипина отпустили на свободу под обязательство о явке, однако затем его задержали на границе с Украиной. 3 апреля Скрипин был арестован, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. Следствие настояло на аресте Скрипина при том, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождения в СИЗО – врожденный тяжелый порок сердца, заявила адвокат. 23 сентября 2021 года Скрипин был отпущен из-под ареста.

24 октября 2022 года стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемого по делу о граффити с критикой Путина Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, признав его виновным в вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). В прениях обвинитель требовал приговорить Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице. По версии следствия, Михаил Селицкий и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел апелляцию на приговор ростовчанину Михаилу Селицкому за граффити о Путине. Суд утвердил принудительное лечение, но снизил срок ограничения свободы на один месяц — до года и пяти месяцев, сообщил 5 декабря адвокат Селицкого Рустам Мухамадеев.

Дело Скрипина передано в суд Ворошиловского района, при этом сначала оно поступило в третий судебный участок, затем было передано в четвертый. Это произошло из-за того, что судья третьего участка указал в вынесенном ранее приговоре человеку, которого правоохранители считают соучастником Скрипина, что последний виновен, сообщает ОВД-Инфо* со ссылкой на адвоката Ирину Гак, которая представляет интересы Скрипина.

Напомним, что против Селицкого и Скрипина возбудили уголовные дела по статье о вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК). Отметим, что максимальное наказание по данной статье составляет три года лишения свободы.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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