Адвокат Кирилла Скрипина рассказала о состоянии его здоровья после СИЗО

02 августа 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанин Кирилл Скрипин, обвиняемый по делу о граффити с критикой президента России, серьезно болен. Однако из СИЗО его отпустили не из-за болезни, а потому что следователь не стал ходатайствовать о дальнейшем его нахождении под стражей, рассказала адвокат Ирина Гак. По ее словам, Скрипин нуждается в операции на сердце.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта 2021 года силовики задержали в Ростове-на-Дону трех человек, которые, по данным спецслужб, являются членами экстремистской группировки и планировали совершить акты вандализма в отношении объектов органов власти. Одного из них, Кирилла Скрипина, отпустили на свободу под обязательство о явке, однако затем его задержали на границе с Украиной. 3 апреля Скрипин был арестован, срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. 23 сентября Скрипин был отпущен из-под ареста. 29 июля суд в Ростове-на-Дону провел первое открытое заседание по уголовному делу Алексея Иванова, Кирилла Скрипина и Михаила Селицкого, обвиняемых по части 2 статьи 214 УК России - за политически мотивированный вандализм, совершенный группой лиц.

Следующее заседание по делу Иванова, Скрипина и Селицкого пройдет 4 августа в 15.00 на судебном участке №3 Ворошиловского судебного района, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 1 августа адвокат Кирилла Скрипина Ирина Гак.

На нем планируется допросить представителя потерпевших. "Суд вынес определение о приводе представителя потерпевших в суд, он добровольно не явился по вызову суда. Я буду задавать вопросы о подтверждении размера ущерба от действий подсудимых", - сказала Гак.

С момента начала возбуждения уголовного дела под стражей находился только Скрипин при том, что у него имеются заболевания, препятствующие нахождения в СИЗО – врожденный тяжелый порок сердца. "Заболевание было проигнорировано судом. Кирилл был выпущен из изолятора в связи с отказом следователя ходатайствовать о дальнейшем содержании его под стражей. По заключению врачебной комиссии, выдавшей направление на получение квоты, Кирилл нуждается в проведении операции на сердце в связи с врождённым пороком сердца", - сказала Гак.

Ранее суд был закрытым по ряду причин, отметила адвокат. "Приходили слушатели, журналисты, но суд их не допускал. Вначале суд указывал на невозможность допустить слушателей из-за ковидных ограничений. Затем, когда постановление было отменено, суд стал ссылаться, что заседание проводится в слишком маленькой аудитории. После этого суд заявлял, что один из подсудимых на момент совершения предполагаемого преступления был несовершеннолетним. Я возражала, несколько раз заявляла отвод суду. В итоге на заседание был допущен один слушатель, у которого подробно стали выяснять личные данные – в частности, где работает. Я возражала, потому что это выглядело, как запугивание. Сейчас суд открытый, но можно ли будет на него попасть – не факт", - отметила Гак.

Разбирательство затянулось по ряду причин, первая из которых – неявка потерпевших два раза. Кроме того, было допрошено много свидетелей.

Адвокат сообщила, что на стадии предварительного расследования управляющие компании говорили, что "не являются потерпевшими, что подсудимые не причинили никакого ущерба". "По словам допрошенных свидетелей, сотрудников компаний – мастера участка и уборщицы, которые закрашивали надпись - ущерб составил меньше 1000 рублей. На суде свидетели сказали, что управляющая компания не понесла дополнительных расходов, потому что на данном доме часто рисуют всякое и для их закрашивания приобретена специальная краска, а с жильцов никто дополнительных средств не собирал", - рассказала адвокат.

"Две обслуживающие организации заявили, что им материальный ущерб не нанесен, что ущерб нанесен собственникам. Приводят общую сумму в 15 тысяч рублей. Однако сумму ущерба никак не обосновали. Исходя из показаний мастера участка, обслуживающей организации вред составил 434 рубля. Мне будет очень интересно узнать, откуда взялись 15 тысяч", - сказала Гак.

Недавно адвокат проходила мимо этого дома: "Так там все исписано и разрисовано, но уголовных дел не возбуждается".

Ущерб настолько малозначителен, что его нельзя квалифицировать, как уголовное преступление, считает адвокат. Дело, по мнению Гак, было возбуждено потому, что "на надписи фигурирует президент".

Среди свидетелей были местные жители. На допросах в суде некоторые говорили, что не видели надписи, но все сказали, что надпись оскорбляет президента, отметила адвокат. "Согласно УК, главным элементом статьи «Вандализм» является то, что надписи должны резко противоречить общественной нравственности. Свидетели говорили, что надпись нас возмущает, потому что она оскорбляет президента. На мой вопрос, оскорбляет ли надпись лично свидетеля, каждый отвечал, что нет, только президента. Есть постановления Европейского суда, что лидеры страны должны с терпением относиться к критике, в частности, на прениях я планирую цитировать дело «Каруев против России», на котором судья Павли заявил, что были времена, когда в Восточной Европе сажали за то, что они рассказывали анекдоты, и нельзя допустить, чтобы эти времена повторялись", - сказала Гак.

По ее словам, на суд приходила "специалист, которая заявила, что надпись является политической". "Сторона обвинения считает, что если это так, то можно вменять часть 2 статьи о вандализме – «по мотивам политической ненависти». Я же буду говорить, что если надпись политическая, то она защищена статьей 10 Конвенции по правам человека и статьей 29 Конституции РФ. Отмечу, что до 16 сентября 2022 года ЕСПЧ еще будет принимать жалобы на нарушения, которые были допущены до этого числа", - сказала Гак.

Она добавила, что девушка, которая была в момент совершения указанного преступления вместе с молодыми людьми и снимала на телефон, не проходит как обвиняемая, а только свидетель. "Защита считает, что дело является провокацией со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов и тайного агента-подстрекателя", - заявила Гак.

Комментариями Скрипина, остальных фигурантов процесса и их адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что в ноябре 2021 года правозащитный центр "Мемориал"* потребовал немедленно прекратить уголовное преследование Скрипина, так как оно является политически мотивированным. "Мы полагаем, что лишение свободы в его отношении было применено из-за его политических убеждений и отказа признавать вину в том, чего он не совершал. Более того, лишение свободы явно непропорционально вменяемому правонарушению", - говорится в заявлении правозащитного центра.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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