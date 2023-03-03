Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

03 марта 2023, 12:00

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Волгоградец Денис Бороков, мобилизованный в январе, погиб на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 245 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в сельской школе в Новониколаевском районе Волгоградской области была открыта мемориальная доска в память о десантнике Константине Добрынине. Он стал по меньшей мере 244-м жителем области, чью смерть в военной операции подтвердили власти.

Мобилизованный волгоградец Денис Бороков погиб в военной операции на Украине 23 февраля, сообщил сотрудник военкомата Кировского, Советского и Ворошиловского районов города.

"Денис Бороков был мобилизован 12 января. Служил в мотострелковом подразделении в звании прапорщика, поскольку с 2004 по 2009 год заключал контракт с министерством обороны", - привело 2 марта его слова V1.ru.

Погибшего решено похоронить на кладбище Кировского района. У него остались мать, живущая в Белгородской области, бывшая жена и восьмилетний сын, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 245 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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