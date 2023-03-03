03 марта 2023, 00:44

Сына Умажат Гусейновой требует от пенсионера МВД компенсацию за убийство матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Иск с требованием 5 миллионов рублей компенсации с пенсионера МВД Тагира Велагаева подал сын убитой им жительницы Махачкалы Шамиль Гусейнов, рассмотрение иска назначено на 22 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре Верховный суд Дагестана после пересмотра дела вновь освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой. Отмена приговора Велагаеву необоснованна, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат Арсен Шабанов, представляющий потерпевшую сторону. 

5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе.

Житель Махачкалы требует компенсацию за убийства матери от бывшего полицейского, который избежал наказания за преступление, сообщил 2 марта правозащитный проект "Аксиома".

По словам сына убитой, его мама жаловалась на бывшего мужа - рассказывала, как Велагаев приходил к ней домой пьяным, ломал двери и в целом "не давал ей спокойно жить".

"Сын женщины обратился в суд с требованием взыскать с экс-полицейского 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство матери", - говорится в Telegram-канале проекта.

Рассмотрение иска назначено на 22 марта, интересы истца представляет адвокат Арсен Шабанов.

Согласно карточке дела на сайте Советского райсуда Махачкалы, иск Шамиля Гусейнова к Тагиру Велегаеву (так указана в базе данных фамилия ответчика - прим. "Кавказского узла") поступил в суд 14 февраля. В качестве третьего лица к делу привлечен прокурор Советского района Махачкалы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Дербента отделался условным сроком за ранение супруги", "Дело об убийстве жительницы Дагестана пенсионером МВД отправлено на пересмотр", "Правозащитники раскритиковали приговор по делу об "убийстве чести" в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 марта 2023, 01:43

  • Религиозный активист Сабухи Салимов умер в бакинском суде

    Осужденный на 17 лет по обвинению в госизмене религиозный активист Сабухи Салимов умер в зале Бакинского апелляционного суда после того, как судья постановил оставить в силе приговор. По словам супруги, Салимов более 50 дней голодал, требуя освобождения.  

02 марта 2023, 23:45

02 марта 2023, 22:48

02 марта 2023, 22:17

  • Правозащитники связали массовое захоронение в Грозном с внесудебными казнями

    Внесудебные казни во время двух чеченских военных кампаний проходили по всему Грозному, так что найденные на окраине города останки могут принадлежать жертвам этих казней, предположили правозащитники Олег Орлов и Александр Черкасов. Экспертиза по установлению возраста останков может быть проведена даже за один день, рассказал эксперт в области судебной медицины.

02 марта 2023, 21:20

  • ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить компенсации 10 заявителям

    Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по четырем делам из Азербайджана, в которых были объединены жалобы десяти заявителей. Суд назначил заявителям более 30 тысяч евро компенсаций за нарушение их прав на свободу собраний, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство.  

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи