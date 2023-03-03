Сына Умажат Гусейновой требует от пенсионера МВД компенсацию за убийство матери

03 марта 2023, 00:44

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Иск с требованием 5 миллионов рублей компенсации с пенсионера МВД Тагира Велагаева подал сын убитой им жительницы Махачкалы Шамиль Гусейнов, рассмотрение иска назначено на 22 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре Верховный суд Дагестана после пересмотра дела вновь освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой. Отмена приговора Велагаеву необоснованна, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат Арсен Шабанов, представляющий потерпевшую сторону.

5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе.

Житель Махачкалы требует компенсацию за убийства матери от бывшего полицейского, который избежал наказания за преступление, сообщил 2 марта правозащитный проект "Аксиома".

По словам сына убитой, его мама жаловалась на бывшего мужа - рассказывала, как Велагаев приходил к ней домой пьяным, ломал двери и в целом "не давал ей спокойно жить".

"Сын женщины обратился в суд с требованием взыскать с экс-полицейского 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство матери", - говорится в Telegram-канале проекта.

Рассмотрение иска назначено на 22 марта, интересы истца представляет адвокат Арсен Шабанов.

Согласно карточке дела на сайте Советского райсуда Махачкалы, иск Шамиля Гусейнова к Тагиру Велегаеву (так указана в базе данных фамилия ответчика - прим. "Кавказского узла") поступил в суд 14 февраля. В качестве третьего лица к делу привлечен прокурор Советского района Махачкалы.

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