Могилы погибших. Скриншот ВКонтакте vk.com

02 марта 2023, 17:27

Три жителя Кубани погибли на Украине

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Павел Дзюба, Александр Дмитриев и Сергей Харченко погибли на Украине, сообщила администрация Марьянского сельского поселения. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 100 жителей Краснодарского края. 

"Кавказский узел" писал, что капитан Андрей Слепцов стал 97-м жителем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На отчет администрации Марьянского сельского поселения о посещении могил погибших в ходе военной операции на Украине обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

"Глава Марьянского сельского поселения Макарец А.П. совместно с председателем Совета ветеранов Вынник Т.И. и волонтерами Марьянского сельского поселения возложили цветы на могилы погибших наших земляков участников СВО", - говорится в сообщении от 23 февраля на странице администрации поселения в соцсети "ВКонтакте".

К сообщению приложены фотографии, на которых видно, что чиновники возлагают цветы к могилам Павла Дзюбы, Александра Дмитриева и Сергея Харченко.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 100 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 17.20 мск 2 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1515 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 636 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине", "Три жителя Волгоградской области погибли на Украине", "Стали известны имена четырех погибших участников военной операции из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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