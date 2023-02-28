Мобилизованный уроженец Дагестана убит на Украине

28 февраля 2023, 17:07

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Самрад Муртазалиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каякентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 390 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что баннеры с портретами погибших в ходе спецоперации на Украине установлены в Кизлярском районе, на них появились шесть новых имен. Таким образом всего с начала военной операции власти Дагестана подтвердили гибель на Украине не менее 389 человек.

Мобилизованный Самрад Муртазалиев погиб в ходе военной операции на Украине, на здании Гергинской школы, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила администрация Каякентского района.

Самрад Муртазалиев после окончания школы работал в Забайкальском крае. На специальную военную операцию был мобилизован из Читы. Военную подготовку проходил в Чеченской республике в городе Шали. Погиб 10 ноября 2022 года, ему было 34 года, указано в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 390 ее участников из Дагестана. Всего власти и силовики на 16.30 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1490 жителей юга России, в том числе 872 жителя СКФО и 618 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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