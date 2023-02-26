26 февраля 2023, 20:03

Житель Махачкалы оштрафован за пацифистские публикации

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Суд в Махачкале назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Зауру Раджабову, посчитав дискредитацией военных его пацифистские публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля стало известно, что в Ленинский райсуд Махачкалы повторно направлено административное дело местного жителя Заура Раджабова, обвиненного в дискредитации армии.

В январе Ленинский райсуд вернул силовикам административное дело Заура Раджабова о дискредитации российских военных, потребовав устранить  процессуальные нарушения.

Ленинский райсуд Махачкалы назначил штраф Зауру Раджабову, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*, не уточнив подробности дела и размер штрафа.

Согласно карточке дела, опубликованной на сайте суда, Заур Раджабов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии), предусматривающей для граждан штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что не позднее 4 декабря 2022 года Раджабов разместил в Instaram* публикации, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Такими публикациями, согласно опубликованному постановлению, суд счел несколько пацифистских фраз. Сам Раджабов на заседание не явился. "Считаю возможным назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - приводится в постановлении решение судьи.

Напомним, с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Житель Бабаюртовского района оштрафован за дискредитацию армии", "Верховный суд Дагестана отменил штраф местному жителю за дискредитацию армии", "Пенсионер из Дагестана оштрафован за дискредитацию российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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