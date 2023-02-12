Дело Заура Раджабова вновь поступило в суд

12 февраля 2023, 22:53

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Дагестанские силовики повторно направили дело Заура Раджабова, обвиненного в дискредитации российских военных, в суд, который ранее отказался рассматривать дело.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе Ленинский райсуд Махачкалы вернул силовикам дело о дискредитации российских военных, которое ранее они завели в отношении местного жителя Заура Раджабова. Суд потребовал от силовиков устранить нарушения.

Административное дело Заура Раджабова повторно направлено в Ленинский суд Махачкалы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Издание не привело подробностей по делу и не уточнило, какие именно действия или высказывания Раджабова стали основанием для протокола.

Напомним, 8 января стало известно, что суд Бабаюртовского района оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Крымсолтана Моллаева, признав, что его слова о том, что он не позволит своим детям служить в армии, дискредитировали ее.

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