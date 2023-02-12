12 февраля 2023, 22:53

Дело Заура Раджабова вновь поступило в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дагестанские силовики повторно направили дело Заура Раджабова, обвиненного в дискредитации российских военных, в суд, который ранее отказался рассматривать дело.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе Ленинский райсуд Махачкалы вернул силовикам дело о дискредитации российских военных, которое ранее они завели в отношении местного жителя Заура Раджабова. Суд потребовал от силовиков устранить  нарушения.

Административное дело Заура Раджабова повторно направлено в Ленинский суд Махачкалы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.  Издание не привело подробностей по делу и не уточнило, какие именно действия или высказывания Раджабова стали основанием для протокола.

Напомним, 8 января стало известно, что суд Бабаюртовского района оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Крымсолтана Моллаева, признав, что его слова о том, что он не позволит своим детям служить в армии, дискредитировали ее.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Осужденная за осквернение могилы военного пенсионерка этапирована в Дагестан", "Юрист сочла жестким приговор Валерии Гольденберг", "Житель Дагестана убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 февраля 2023, 23:50

12 февраля 2023, 21:55

  • Систематические отключения электроснабжения создали проблемы степанакертцам

    Компания «Арцахэнерго» призвала жителей Степанакерта максимально экономить электроэнергию, чтобы избежать серьезных аварий. Для экономии электроэнергии в условиях блокады введены веерные отключения, при этом в часы, когда энергоснабжение восстанавливается, перегрузка в сетях приводит к многочисленным авариям на линиях, предупредили энергетики. Власти могут помочь жителям, обеспечив их печами и топливом, а российские миротворцы должны повляиьь на азербайджанскую сторону, уверены опрошенные "Кавказским узлом" жители непризнанной республики.

12 февраля 2023, 20:56

  • Ислам Махачев отстоял титул чемпиона UFC

    Боец из Дагестана Ислам Махачев в турнире по смешанным единоборствам UFC 284 победил австралийца Александра Волкановски и отстоял свой титул чемпиона в легком весе.

12 февраля 2023, 19:59

12 февраля 2023, 19:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи