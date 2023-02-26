Жители Азербайджана в годовщину Ходжалинской трагедии оценили шансы на мир с армянами

26 февраля 2023, 17:16

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Жителям Ходжалы 31 год назад пришлось оставить всё имущество и бежать из города под обстрелами, рассказали очевидцы. Несмотря на Ходжалинскую трагедию и другие поводы для взаимной вражды, мирное сосуществование азербайджанцев и армян возможно, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 февраля жители Азербайджана вспоминают жертв Ходжалинской трагедии. В 2022 году, в 30-ю годовщину трагических событий, участники шествия в Баку возложили венки к мемориалу жертвам, а в городах Азербайджана прошли массовые траурные мероприятия. Очевидцы трагедии в Ходжалы рассказали "Кавказскому узлу" о том, что им пришлось пережить 30 лет назад.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Тысячи жителей Баку приняли участие в шествии к мемориалу

Сегодня, в 31-ю годовщину Ходжалинской трагедии, у памятника "Крик матери", расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку, состоялось памятное мероприятие, начавшееся с посещения памятника президентом Ильхамом Алиевым и его супругой, которые возложили венки.

Затем к памятнику с цветами и венками подошли колонны политических партий. Также группами шли работники различных ведомств. К мемориалу "Крик матери" пришел и посол Великобритании в Азербайджане. Всего в народном шествии, которое продолжалось до вечера, приняли участие, по оценке корреспондента "Кавказского узла", тысячи человек.

Также сегодня в 17 часов (16 мск) на территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв трагедии. Движение транспорта было приостановлено, передал корреспондент "Кавказского узла".

Уголовную ответственность за Ходжалинскую трагедию не понес никто, заявил сегодня МИД Азербайджана. "Национальные законодательные органы 18 государств, 24 штата США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли осуждающие резолюции и постановления в связи с этим. Однако до сих пор никто из ответственных за преступления, совершенные в Ходжалы, не был привлечен к уголовной ответственности. Виновные в этой страшной трагедии должны понести заслуженное наказание", - сказано в обнародованном заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В феврале 2017 года в пресс-службе Военной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 39 обвиняемых в причастности к массовым убийствам в Ходжалы, в том числе 18 военнослужащих 366-го полка, а также 21 сотрудник местных органов милиции и другие должностные лица бывшей Нагорно-Карабахской автономной области объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана).

Очевидцы рассказали об обстрелах и бегстве из Ходжалы

Некоторые очевидцы событий 26 февраля 1992 года поделились сегодня по телефону с корреспондентом "Кавказского узла" своими воспоминаниями.

Жительница Азербайджана Лала Аскерова, которой в те дни было 40 лет, сообщила, что ее отец был убит за два дня до нападения, он служил в отряде самообороны. "В Ходжалы убили нашего зятя, и мы взяли под опеку четверых его детей. В Ходжалы у нас был двухэтажный дом с четырьмя комнатами. Мы жили в самом богатом месте Карабаха. У каждого из детей были отдельные комнаты. Наш дом находился рядом с воинской частью и мукомольной мельницей. Они постоянно держали наш дом под огнем. Помню, как девушка, которая только что обручилась, была убита ракетой "Град". Мой муж был строителем. Он погиб до трагедии", - рассказала она.

Семья Лалы Аскеровой уехала из Ходжалы без вещей. "Только с одеялами. Мы не думали ни о чем, кроме спасения. Там мы были между мертвыми и выжившими. Никаких предупреждений заранее не было, нападение произошло внезапно. После трагедии переехали в Баку, жили 30 лет в общежитии, и сейчас в нем. Ждем освобождения всего Карабаха, чтобы вернуться домой. Мой младший сын говорит, что побежит туда босиком после того, как земли будут освобождены", - сказала Лала Аскерова.

Сейчас город Ходжалы и его окрестности контролируются местной властью и российскими миротворцами. На территории аэропорта Ходжалы размещена база миротворцев.

Житель Баку, председатель общественного объединения "Информирование о Ходжалинском геноциде" Шамиль Алекберли сообщил, что его жена родом из Ходжалы. "Мы жили там в доме отца жены, у нас было хозяйство. Мне тогда было 23 года. Работал на стройке, в Ходжалы возводились дома для беженцев из Узбекистана. Во время строительных работ армяне стреляли в нас. Иногда мы ездили в Агдам на автобусе через Аскеран. В Агдаме жили азербайджанцы, а в Аскеране армяне. На обратном пути армяне бросали камни и разбивали окна; иногда пассажиры автобуса получали травмы. Они угрожали нам, утверждали, что эти земли принадлежат им", - рассказал он.

По словам Алекберли, 28 января 1992 года армяне сбили вертолет, летевший из Агдама в Шушу. "Таким образом, воздушное сообщение с Ходжалы также было прервано, и город был полностью окружен. В городе, не имевшем припасов, вскоре возникла нехватка воды, продуктов питания и электричества", - поделился воспоминаниями Алекберли.

В Ходжалы проживали три группы населения: коренные жители, переселенцы из Ханкенди 1 и турки-ахыска, рассказал активист. "Турки жили в финских домах. Вечером 25 февраля эти дома были обстреляны первыми. 26 февраля 1992 года я был в селе Шелли. Столкнулся с группой раненых, выходящих из леса, и узнал, что происходит в Ходжалы. Мы могли видеть и слышать случаи стрельбы даже с большого расстояния. Мы пошли в лес искать раненых. У нас не было оружия. Армяне продолжали стрелять, мы слышали крики из леса. Мы добрались до заправочной станции. Территория была заполнена ранеными людьми. Население было рассеяно по большому пространству, обстрел людей не прекращался. Мы решили тела убитых и раненных перевезти в Агдам на автомобилях жителей Ходжалы и соседних сел", - сказал он.

По словам Шамиля Алкберли, он не мог поверить в происходящее. "Пошел в почтовое отделение в Агдаме, чтобы звонить в Баку. Мне в Баку не поверили, когда сказал, что убито более ста человек. Пленных не щадили. Мужчина по имени Теваккуль Амиров был сожжен заживо на глазах у восьмилетней дочери", - рассказал Алекберли.

Мужчина рассказал, что после трагедии его семья переехала в Баку. "Я хочу мир без границ, где люди понимают друг друга. Когда люди относятся друг к другу с пренебрежением, наступает конец света. Мы должны положить конец этому безразличию, положить конец войнам", - сказал активист.

Джейран Азизовой было 35 лет, когда ее семье пришлось покинуть Ходжалы и переехать в Баку. "Моим детям было 12 и 18 лет на момент трагедии. Мы оставили в Ходжалы каменный дом с садом, у нас было все для счастливой жизни, кроме безопасности и спокойствия. Покинув Карабах, жили в тесных квартирах в разных городах Азербайджана. С тех пор трое моих детей создали семьи, у меня трое внуков", - рассказала она.

По словам женщины, в девять часов вечера 25 февраля 1992 года армяне и советские солдаты окружили Ходжалы. "Подобно войнам, показанным по телевидению, они начали стрелять из танков, и население стало покидать свои дома. 366-й полк бывшего СССР начал наступать на юге от Ходжалы. Мужу - Васифу Мамедову - было сорок два года. Он пришел домой, сказал, что армяне безжалостно открыли огонь, а затем пошел предупредить соседей. Мы двинулись к реке Гаргар, чтобы добраться до Агдама. Единственный выход из Ходжалы и доступ туда был возможен по воздуху; все дороги были блокированы. Русло реки было широким, ледяным и глубоким. Мы не могли плавать, это каменистая горная река с сильным течением. Около 7000 человек, весь город перешел реку. Глава исполнительной власти призывал население покинуть город; он говорил, что другого выхода нет", - поделилась воспоминаниями женщина.

У бежавших не было теплой одежды, рассказала она. "С нами были пять членов нашей семьи. Когда мы перешли на другую сторону реки, поняли, что многие люди уже замерзли. Впереди двигались люди, способные нас защитить. Их обстреляли… Ближе к утру ранили мою подругу, она шла впереди. Я тоже получила ранение. Моя голова кровоточила. Пуля попала в плечо моего двенадцатилетнего сына Джейхуна", - сказала Джейран Азизова.

Позднее, по словам женщины, они оказались в заложниках. "Нас в группе было четыре человека. Я с ребенком, мужчина по имени Гафар Сеймала (52 года) и его дочь по имени Севиндж Асланова (18 лет) были с нами. Армяне взяли нас четверых в заложники. Я просила не отбирать моего ребенка. У меня в сумочке были деньги, украшения, золотые часы, и я предложила им эти вещи. Но ребенка отняли. Они привели нас в армянскую семью. В этой семье сын Карен содержался в тюрьме в Баку, был осужден до карабахской войны за преступление. Я попросила у них медицинские принадлежности, лекарства и очистила рану сына. Был полдень. Армянская семья не была добра к нам, но они скрывали это от других армян, надеялись обменять нас на сына", - рассказала жительница Баку.

После восьми дней насильного пребывания в этой семье Джейран Азизову освободили с условием, что она добьется освобождения Карена из тюрьмы в Баку. "Мой сын остался в Карабахе как заложник. Приехав в Баку, я посещала много мест, ведомств в течение двух месяцев. Мне помогли родственники. Видела этого армянина в тюрьме. Его доставили в Барду, и я поехала туда. Там одиннадцать арестованных при советской власти армян были готовы к обмену с азербайджанцами", - рассказала Азизова.

Своего сына Джейран Азизова снова увидела лишь 28 апреля на посту в Аскеране, после обмена людей. "Мой сын никогда не участвует в беседах про случившееся, он все еще страдает. Мы смотрели войны по телевизору, но в Карабахе была другая война, без правил. Армяне никого не щадили", - рассказала Джейран Азизова.

21 ноября 2021 года стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить мирный договор. После этого власти Армении и Азербайджана неоднократно проводили встречи, на которых обсуждалось мирное соглашение. 16 февраля Армения передала Азербайджану итоговый вариант мирного соглашения. 18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена, после нее Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения.

Аналитики допустили возможность мирного сосуществования азербайджанцев и армян

Несмотря на трагическую историю, мир между азербайданцами и армянами возможен, считает политолог, заведующий пресс-центром в РИА Новости-Азербайджан Ильгар Велизаде. "Должен быть диалог между гражданскими обществами Армении и Азербайджана на основе международного права и гуманитарных правил. Это двустороннее движение. Для этого необходимо политическое решение и должны быть выработаны формы и рамки, умение слушать. Сторонам надо избегать взаимных обвинений и научиться понимать друг друга, тогда удастся прийти к общему знаменателю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Не стоит ожидать быстрого успеха, подчеркнул политолог. "Это сложный путь, займет годы, но это неизбежно. Если стороны хотят найти решение для долгосрочного мира, диалог необходим. Этому много примеров, как диалог между Турцией и Грецией, слоями обществ этих стран. Нам нужно использовать международный опыт успешных международных диалогов", - сказал Ильгар Велизаде

Сейчас рано говорить о примирении обществ двух стран, считает правозащитница Самира Агаева. "Слишком много у нас траурных дней, к сожалению. Это больше даёт нам комплекс поражения, чем победы. В реальной истории Азербайджана очень много хороших дней, нужно о них говорить как много чаще, чтобы вселить в людей надежду на хорошее будущее. Считаю, что можно пересмотреть риторику. Можно больше говорить о сопротивлении при нападении противника, о пусть даже маленьких , но победах. В данное время не получится снизить накал враждебности, слишком все свежее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Память о трагедии Ходжалы "остается кровоточащей раной в сердце любого азербайджанца", отметил историк Эльдар Гинесли. "Но это не стоит увязывать с возможностью заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Двум народам нужен мир, мирное сосуществование, чтобы строить и укреплять свою независимость, чтобы такие трагедии не повторялись. История знает многочисленные примеры, когда соседние народы воевали и враждовали многие годы, но впоследствии устанавливали взаимовыгодные добрососедские отношение. Это долгий и непростой путь, но на него надо вступать. Это надо для будущих поколений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Времени со дня Ходжалинской трагедии прошло слишком мало, считает бывший член Национального совета демократических сил Эльданиз Гулиев. "Азербайджано-армянские отношения, враждебность и ненависть так далеко зашли, Ходжалинская трагедия оставила такую рану в сердце азербайджанцев, что не заживает. Это не драка между несколькими людьми. Невозможно забыть сотни-тысячи шехидов с обеих сторон. Конечно, время лечит, но в наш короткий период времени очень трудно закрыть глаза и забыть. Как невозможно закрыть глаза и утверждать, что света нет. Любая вражда заканчивается, когда-то будет подписан мир. Но в подсознании обоих народов боль очень долго не утихнет. Будет проявлять себя всегда в локальных конфликтах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Гулиев подчеркнул, что "очень хотел бы постепенного ослабления ненависти у двух этносов". "Потому что ненависть не вечна. Любовь вечна - к народу, земле, государству. Надо развивать любовь к себе и тогда, наверное, ослабнет и уйдет ненависть. Иначе невозможно, другого пути нет, нельзя допустить вечную вражду", - сказал Эльданиз Гулиев.

Мирные отношения азербайджанцев и армян возможны, выразил надежду председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы. "Ходжалинская трагедия никогда не исчезнет из памяти азербайджанцев. Мы потеряли 25-26 февраля 1992 года 613 человек убитыми… 150 человек пропали бесследно, о них нет информации по сей день. Но это не значит, что не должно быть переговоров между двумя сторонами. Будущие поколения будут помнить эту трагедию. Но большинство нашего народа верит в возможность мирных отношений… Конечно, если будет подписан мирное соглашение между двумя государствами, откроются границы, построят дипломатические отношения, если будет уважение к международному праву, тогда возможно мирное сосуществование двух народов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что, по его наблюдениям, в Армении "тоже растет количество желающих мира с Турцией и Азербайджаном".

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