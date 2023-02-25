25 февраля 2023, 05:59

Оспорен отказ арестовать Григория Хачатурова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение Антикоррупционного суда, отказавшегося арестовать бывшего командира третьего армейского корпуса вооруженных сил Армении Григория Хачатурова, обвиняемого в отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении. 21 февраля Антикоррупционный суд отклонил ходатайство следствия об аресте Хачатурова, он был освобожден в зале суда.

Прокуратура Армении направила в Апелляционный уголовный суд жалобу особого порядка на решение Антикоррупционного суда, отклонившего ходатайство следствия об аресте Григория Хачатурова, пишет "Арменпресс".

Об обжаловании решения нижестоящего суда сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян, информирует "Армения сегодня".

Напомним, что обвинение Хачатурова связано с уголовным делом, по которому проходит экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, глава оппозиционной фракции "Армения", которого 8 февраля текущего года парламент по ходатайству генпрокурора РА лишил депутатской неприкосновенности. Речь идет о территории воинской части в селе Армаш Араратской области Армении.

Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване представлена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 февраля 2023, 05:39

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