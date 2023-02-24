24 февраля 2023, 05:11

Житель Ставрополя избежал третьего штрафа за дискредитацию армии в пацифистских листовках

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Дело ставропольца Павла Гладкого, которое суд не успел рассмотреть за три месяца из-за допущенных полицией процессуальных нарушений, прекращено в связи с окончанием срока давности. 

"Кавказский узел" писал, что Ленинский районный суд Ставрополя трижды возвращал в полицию административное дело ставропольца Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российской армии. Мужчину обвиняли в расклейке на стенах листовок с "ложной информацией", дискредитирующей российское правительство и вооруженные силы. Суд указывал, что в протоколе Гладкого даже после нескольких исправлений отсутствовало описание этой информации.

Ленинский суд Ставрополя прекратил дело Павла Гладкого в связи с окончанием трехмесячного срока давности, сообщило 23 февраля издание "Кавказ.Реалии"*.

Протокол на Гладкого был составлен еще в сентябре 2022 года. Дело рассматривалось 17 февраля в его отсутствие, следует из постановления, опубликованного на сайте Ленинского райсуда Ставрополя.

Из картотеки Ленинского райсуда также следует, что по другому протоколу о дискредитации армии Павел Гладкий был оштрафован на 15 тысяч рублей. Еще одно дело Гладкого о дискредитации военных в октябре рассмотрел Промышленный районный суд Ставрополя, назначив ему штраф в 40 тысяч рублей.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее адвокат Михаил Беньяш*.

"Кавказский узел" писал также, что суд в Нальчике в связи с истечением сроков давности прекратил дело Светланы Семеновой, которая принимала участие в протестах против мобилизации и получила протокол о дискредитации армии.

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Примечание:

"Участник войны в Чечне оштрафован за наклейку с зачеркнутым знаком Z", "Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии", "Суд в Нальчике отменил штраф участнице акции против мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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