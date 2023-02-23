Суд отказался рассматривать жалобы на мобилизацию многодетных отцов из Дагестана

23 февраля 2023, 11:53

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Махачкалинский гарнизонный военный суд не стал рассматривать иски о незаконной мобилизации четырех многодетных отцов, сославшись на отсутствие доверенности от самих мобилизованных.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

13 октября 2022 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что принято решение об отсрочке от мобилизации для отцов, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет. По его словам, об этом говорится в документах для служебного пользования, которые нигде не опубликованы. "Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", - привела его слова "Парламентская газета".

Махачкалинский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иски семей четырех мобилизованных многодетных отцов из Дагестана. Родные мобилизованных настаивали на незаконности призыва. Суд в свою очередь сослался на формальное отсутствие доверенности от самих мобилизованных, написали 22 февраля "Кавказ.Реалии"*.

Так, юрист Максим Смахтин обратился с иском в интересах военнослужащего из Избербаша Умара Шихмайсурова, который был мобилизован 22 сентября 2022 года. Представитель Шихмайсурова заявил о праве на отсрочку, так как тот имеет на иждивении трех маленьких детей. "Административный истец в суд не прибыл и иск не подписал, следовательно, воля последнего на предъявление иска не выражена в требуемой законом форме", - говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

Аналогичное решение вынесено по иску Смахтина в интересах мобилизованного 26 сентября 2022 года многодетного жителя Кизляра Мурада Абдурахманова. Также суд не стал рассматривать административные иски, поданные от имени родных мобилизованных Сайпутди Салахова из Буйнакского района и Рината Исмаилова из Бабаюртовского района. В последнем иске указывалось, что Исмаилов негоден к военной службе, сообщило информагентство.

Напомним, ранее многодетные жительницы Дагестана сочли несправедливой мобилизацию их мужей. Они рассказали, что двое мужчин, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, были отправлены для участия в военной операции на Украине, и попытки оспорить их мобилизацию оказались безуспешными. Многодетному Алибеку Алибекову было отказано в отсрочке от мобилизации, и его адвокат направил жалобу в республиканскую призывную комиссию и уполномоченному по правам ребенка в России.

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