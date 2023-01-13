Адвокат потребовал вернуть домой мобилизованного многодетного жителя Дагестана

13 января 2023, 12:28

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Многодетному жителю Дагестана Алибеку Алибекову отказано в отсрочке от мобилизации, его адвокат направил жалобу в республиканскую призывную комиссию и уполномоченному по правам ребенка в России.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что многодетные жительницы Дагестана сочли несправедливой мобилизацию их мужей. Они рассказали, что двое мужчин, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, были отправлены для участия в военной операции на Украине, и попытки оспорить их мобилизацию оказались безуспешными.

4 октября 2022 года Минобороны сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость быстро довести до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек для отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Однако 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что принято решение об отсрочке и для отцов, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет. По его словам, об этом говорится в документах для служебного пользования, которые нигде не опубликованы . "Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации", - привела его слова "Парламентская газета" .

24-летний житель Дагестана Алибек Алибеков - отец троих маленьких детей, младший из которых родился в августе 2022 года - был призван по мобилизации 24 сентября. Указания Генштаба Минобороны РФ об отсрочке от призыва для отцов трех и более детей в возрасте до 16 лет были выпущены 4 октября, сообщил сегодня в своем Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

По его словам, адвокат Алибекова Гасан Раджабов обратился в военкомат, откуда получил ответ, что никакие отсрочки его доверителю не полагаются. "Военный комиссар Дагестана полковник Дайтбег Мустафаев занял позицию, что Указания обратной силы не имеют, и те многодетные жители республики, которые были призваны до их принятия, не подлежат возвращению домой", - написал Чиков.

Он отметил, что такие отказы уже получили многие мобилизованные в Дагестане. "Алибеков обратился в жалобой в адрес республиканской призывной комиссии, которую возглавляет глава республики Сергей Меликов и уведомил о ситуации уполномоченного по правам ребенка в РФ", - сказано в сообщении Чикова.

Напомним, после объявления в России частичной мобилизации стали поступать сообщения о попытках мобилизовать, в том числе и тех мужчин, которые не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 13 ноября 2022 года отчитался о возвращении девяти мобилизованных жителей региона. "Продолжаем возвращать домой мобилизованных многодетных отцов", - написал он тогда в своем Telegram-канале.

Житель Ростовской области, на иждивении которого находятся трое несовершеннолетних детей, также был мобилизован. После обращения супруги он вернулся домой.

На основании указаний начальника Генштаба ВС РФ "определен порядок увольнения с военной службы граждан указанной категории", в связи с чем мужчине "предоставлена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации", сообщил депутат Госдумы Антон Гетта.

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