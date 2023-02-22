Обнародовано видео с признанием задержанного за убийство Марданова

22 февраля 2023, 12:00

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Житель Дербента задержан по делу об убийстве Видади Марданова, он рассказал, что выстрелом из ружья пытался разогнать участников драки, сообщили следователи, опубликовав видео опроса задержанного. Пользователи соцсети раскритиковали тех, кто своими несдержанными высказываниями обострял конфликт, приведший к смерти человека.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 февраля во время уличного конфликта в Дербенте был застрелен президент лиги NFC по грепплингу и ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов. Подозреваемыми объявлены 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абумислим Муртазалиев, Асадов уже задержан, сообщили в тот же день источники. По их данным, Марданов погиб от рикошета пули после того, как один из участников драки выстрелил в землю из охотничьего ружья.

Поводом для конфликта, в котором погиб Видади Марданов, стал эпатажный выход на ринг спортсмена, который "вызвал массу негодования у земляков-болельщиков", сообщило МВД по Дагестану. На видео, опубликованном полицией, боец Гаджи Наврузов вышел на ринг в образе волшебника, затем скинул накидку и остался в колпаке, галстуке и трусах, танцуя под музыку. На заднем плане подтанцовывал другой дагестанский боец Хадис Ибрагимов, одетый в брюки, рубашку и жилет. Этот танец вызвал возмущение болельщиков, а тренер Видади Марданов встал на сторону спортсменов, получивших упреки в неподобающем мужчине поведении.

Следком опубликовал видео с задержанным

Следственный комитет, расследующий дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) 1 , подтвердил данные источников о том, что Марданов погиб от срикошетившей пули. "По версии следствия, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета, пуля попала в потерпевшего 36-летнего жителя города Дербента, от чего последний скончался на месте", - говорится в публикации, размещенной 21 февраля в телеграм-канале управления СКР по Дагестану.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Дербента, сообщило вечером того же дня ведомство. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована 28-секундным видеороликом, в котором показано, как задержанного, чье лицо заретушировано, ведут по коридору и заводят в кабинет. Во второй части ролика задержанный сообщает подробности инцидента. "Завязалась драка, я взял […] гладкоствольное ружье и произвел выстрелы вхолостую, чтобы их отпугнуть, напугать, чтобы они отбежали все", - говорит мужчина на видео. Под публикациями управления СКР, по состоянию на 11.50 мск 22 февраля, не опубликовано ни одного комментария.

Пользователи соцсети раскритиковали участников конфликта

Сообщение об обстоятельствах смерти Марданова размещено 21 февраля в Instagram*-паблике "Голос Дагестана", на который подписан миллион пользователей. К 11.50 мск 22 февраля публикация набрала 2524 отметки "нравится", под ней размещен 221 комментарий. Авторы некоторых из них подвергли критике тех, кто своими высказываниями довел заочный конфликт до уличной стычки и гибели человека.

"Какое им дело, кто и как танцевал. Каждый сам за свои деяния отвечает перед Всевышним. Каждый пусть сам за собой смотрит. Достали уже. Хочу - танцую, хочу - не танцую. Какое кому дело! Идиотизм!" – возмутилась, в частности, hijama_hijama1965.

"Стоил ли этот спор того, чтобы отнимать чью-то жизнь", - упрекнула инициаторов конфликта aika_ismailova. "Кто они такие лишать мать сына, детей - отца и жену - мужа! Учите своих сыновей разговаривать, а не морды бить и лишать жизни", - написала selvira_nurse.

"Вот и кому вы это доказываете, кто мужчина, кто нет... Кому это нужно, если в итоге страдают и семья убитого, и семья того, кто убивал. Одного похоронят, другой в тюрьме сидеть будет. Ради чего? Одумайтесь, вот к чему могут привести ваши слова и действия", – призвала shuana_777.

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