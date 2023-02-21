Убийство Марданова произошло на фоне конфликта дагестанских бойцов

21 февраля 2023, 16:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Перепалка в соцсетях по поводу танца дагестанских бойцов Гаджи "Автомата" Наврузова и Хадиса Ибрагимова перед выходом на ринг привела к конфликту, в котором погиб тренер Видади Мурадов.

"Кавказский узел" писал, что во время уличного конфликта в Дербенте застрелен президент лиги NFC по грепплингу и ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов. Подозреваемыми объявлены 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абумислим Муртазалиев, сообщили источники.

Причиной конфликта, в котором погиб Видади Марданов, стал выход спортсмена на ринг, сообщило МВД по Дагестану. "Эпатажный выход на бой дагестанского спортсмена вызвал массу негодования у земляков-болельщиков.Общественность поделилась на "за" и "против". Споры, в том числе и в сети, были жаркими, суждения обеих сторон - категоричными.Последующее видеообращение бойца по данной ситуации, записанное после возвращения в Махачкалу, ещё больше накалило ситуацию. Сторонники с противниками не смогли прийти к компромиссу, и одна из таких стычек привела к трагедии - в результате конфликта погиб человек", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства.

К публикации приложено видео, которое стало причиной конфликта. Боец Гаджи Наврузов вышел на ринг в образе волшебника - в большом колпаке, в очках, накидке и с волшебной палочкой в руках, затем он скинул накидку и остался в колпаке, галстуке и трусах, танцуя под музыку. На заднем плане подтанцовывал другой дагестанский боец Хадис Ибрагимов, одетый в брюки, рубашку и жилет.

Эпатажный выход бойца Гаджи "Автомата" Наврузова на ринг произошел в рамках турнира бойцовского клуба "Рен ТВ" 17 февраля, сообщил сегодня сайт Мета ММА.

Также в публикации МВД Дагестана приведено обращение Хадиса Ибрагимова, которое он опубликовал по возвращении в Махачкалу. "Что-то я уже психую. Не нравится мне то, что происходит в комментариях. Я приземлился в Махачкалу. В махачкале нахожусь. Там кто-то что-то говорил мужчина-не мужчина, танец и так далее. Я вам говорю, если вы мужчины, мне в лицо хоть один скажите, что я не мужчина. Народный танец в Дагестане тоже не мужчины танцуют? Я делаю, то что я хочу и так, как считаю нужным. Это была подача, мой выход. Я посчитал, как будет лучше. Я ни о чем не жалею и в следующий раз еще лучше станцую", - пообещал Ибрагимов на видеозаписи.

По данным на 15.50 мск этой записи нет в Instagram* Ибрагимова, также последняя запись на его странице датирована 8 ноября 2022 года.

Фрагмент этой записи Марданов 20 февраля выложил в сторис на своей странице в Instagram*, сопроводив надписью "Ну что, кто там громкие слова закидывал?" и смайлами.

По данным автора Telegram-канала "Спросите у Расула" Расула Асада именно репост записи Мардановым привел к трагедии. Одним из тех, кто комментировал видео Ибрагимова и Наврузова был дагестанский боец Экпер Гаджиэкперов, с которым Ибрагимов вступил в словесную перепалку в соцсетях.

По данным Meta.MMA конфликт начался с того, что Гаджиэкперов усмотрел сексуальный подтекст в танце Наврузова и Ибрагимова. В ответ Ибрагимов пообещал, что Гаджиэкперов будет первым, с кем он разберется во возращения в Дагестан. Гаджиэкперов в ответ заявил, что Ибрагимов и Наврузов "портят репутацию республики" и что он готов "разобраться", следует из скриншота Reels, размещенного на сайте.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.