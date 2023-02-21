В Дербенте убит чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов

21 февраля 2023, 12:26

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Во время уличного конфликта в Дербенте застрелен президент лиги NFC по грепплингу и ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов. Подозреваемыми объявлены 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абумислим Муртазалиев, сообщили источники.

По данным источника в силовых структурах, президент лиги NFC по грепплингу и ММА, чемпион мира по джиу-джитсу Видади Марданов был убит вечером 20 февраля в Дербенте на улице Гагарина.

"Мужчину вызвали на разборки, а когда он вышел, в него выстрелили, после чего нападавшие скрылись", – привело сегодня РИА "Дагестан" слова источника.

Личности нападавших установлены, их местонахождение устанавливается, добавил он.

Марданов был убит около четырех часов утра. Он вышел на улицу Гагарина рядом с домом, и был застрелен. Подозреваемые, 27-летний Тимур Асадов и 23-летний Абумислим Муртазалиев, скрылись на автомобиле "Lada Приора" темного цвета. Асадов уже задержан, передал сегодня Telegram-канал "Mash Gor" со ссылкой на источник.

"Марданов погиб от рикошета – по версии следствия, во время драки один из её участников несколько раз выстрелил в землю из охотничьего ружья. Пуля отскочила и убила Видади", – сказано в другой публикации.

Telegram-канал также опубликовал два ролика. На кадрах одного из них показаны трое мужчин, один из них сбил с ног другого и тот остался лежать. После этого двое мужчин отбежали в сторону и пропали из кадра. Спустя время они вернулись, один из них склонился над лежащим на земле человеком. Затем оба ушли, а человек остался лежать.

На другом ролике показано больше десятка мужчин на улице, а также микроавтобус, который стоит рядом. Из-за микроавтобуса выходит мужчина и производит выстрел в тротуар, направив при этом оружие в сторону скопления людей. Они разбегаются в стороны, а мужчина производит еще несколько выстрелов. Действия на видео происходят в темное время суток.

"Вот этот человек решил пострелять в асфальт вместо того, чтобы поднять ствол в небо. По всей видимости, Видади Марданова убило рикошетом", – сказано в описании ролика.

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