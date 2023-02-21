Неделя с 13 по 19 февраля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

21 февраля 2023, 01:58

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За неделю с 13 по 19 февраля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

Силовики задержали в Ростове-на-Дону члена полка «Азов»*, сообщила ФСБ 15 февраля. «Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещённой в России террористической организации». По версии спецслужбы, мужчина в 2016 году на Украине вступил в полк, а позднее приехал в Россию под видом беженца и вел в Ростове-на-Дону «пропаганду террористической организации среди молодежи».

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России

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