Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg

31 января 2023, 01:59

Неделя с 23 по 29 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 23 по 29 января 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Первые четыре недели 2023 года не принесли сообщений о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. В декабре 2022 в перестрелке погибли 2 предполагаемых боевика. В январе 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе информации о жертвах и пострадавших также не поступало.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«За неделю с 16 по 22 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 9 по 15 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю со 2 по 8 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 января 2023, 01:47

  • "Красный Крест" доставил из Армении в Нагорный Карабах 17 человек

    17 жителей Нагорного Карабаха, которые не могли вернуться домой из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, при посредничестве Международного комитета Красного креста приехали в Степанакерт. Всего за время блокады при посредничестве МККК домой вернулись 59 карабахцев.

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