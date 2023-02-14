С 6 по 12 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибло 4 человека

14 февраля 2023, 01:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 6 по 12 февраля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло как минимум четыре человека, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Вечером 8 февраля на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). На следующий день режим КТО был отменен. Во время операции убиты четверо боевиков, которые, по утверждению силовиков, планировали совершить теракт на железнодорожной станции. На месте боя обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства.

Режим КТО в Ставропольском крае был введен в первый раз за пять лет. До этого контртеррористическая операция проводилась в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой было также заявлено предотвращение теракта. Последний раз жертвы вооруженного конфликта на Северном Кавказе фиксировались в декабре прошлого года. Тогда были убиты два предполагаемых боевика.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России