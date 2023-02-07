За неделю с 31 января по 5 февраля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

07 февраля 2023, 01:58

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За неделю с 31 января по 5 февраля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Управление СКР по СКФО завершило расследование уголовного дела уроженца Чечни Александра Пономаренко. Дело по части 2 статьи 209, статьям 279 и 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих) направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила 1 февраля пресс-служба Следственного комитета.

Еще в июле 2021 года правозащитники заявили, что 38-летний житель Сочи Александр Пономаренко обвинен в участии в нападении боевиков на Дагестан на основании показаний двух свидетелей, один из которых засекречен, а второй был осужден по аналогичному делу и часто привлекается следствием для фабрикации уголовных дел.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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