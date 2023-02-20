Следователи назвали ограбление мотивом нападения в Черкесске

20 февраля 2023, 21:47

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Четыре жителя Карачаево-Черкесии напали на судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесии Казбека Салпагарова, замруководителя республиканского казначейства Мурата Эльканова и еще двух мужчин с целью хищения имущества, сообщило следствие. На видеозаписи с места инцидента видно, как нападавший выхватил у одного из мужчин маленькую сумку.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека избили сегодня в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства. Нападавшие объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении. Один из пострадавших получил не менее восьми ударов битой, следует из видеозаписи инцидента.

На видеозаписи инцидента, которую разместил сегодня Telegram-канал Baza, видно, как к нескольким идущим мужчинам подходит навстречу молодой мужчина и внезапно бьет одного из них. Пострадавший падает и больше не встает. Его спутники пытаются остановить нападение, но к ним подбегают еще три человека, вооруженные битами, и присоединяются к избиению. От одного из напавших мужчина, неподвижно лежащий на земле, получает восемь сильных ударов битой, после чего напавший несколько раз бьет его ногой в голову. В конце ролика видно, как нападавшие убегают, один из них произносит ругательство. "Кавказский узел" не публикует видео из-за содержащейся в нем нецензурной брани.

Следком назвал мотивом нападавших хищение имущества

Управление Следкома по Карачаево-Черкесии сообщило, что четверо жителей республики, находясь в Черкесске, сегодня "с целью хищения имущества совершили разбойное нападение на заместителя руководителя Управления казначейства по КЧР, судью Арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей".

"В ходе нападения злоумышленники, вооружившись деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, действуя группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам и, похитив имеющееся при них имущество, скрылись с места преступления. В результате преступных действий пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Полиция Карачаево-Черкесии опубликовала видеозапись нападения, снятую с двух ракурсов. На ней видно, как один из нападавших выхватывает у мужчины, который лежит на земле после удара от одного из нападавших, маленькую сумку и убегает в сторону. После этого к лежащему на асфальте подбегает другой мужчина и начинает избивать его битой и ногами.

Салпагаров и Эльканов - известные в республике люди

В результате нападения в Черкесске пострадали судья Арбитражного суда Карачаево-Черкесии Казбек Салпагаров и замруководителя республиканского казначейства Мурат Эльканов, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Мурату Эльканову 41 год. С 2002 года, после окончания экономического факультета Ставропольского аграрного университета, он работает в республиканском казначействе, с 2019 года занимает должность заместителя руководителя этого ведомства, указано на сайте казначейства.

Казбеку Салпагарову 43 года. В 2004 году он окончил Московский открытый социальный университет. В 2012 году назначен на должность судьи Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики, говорится на сайте суда.

Казбек Салпагаров и Мурат Эльканов, несмотря на отсутствие в публичном поле, хорошо известны в республике и имеют родственные связи с сенатором от КЧР Ахметом Салпагаровым. Имя Мурата Эльканова также упоминалось в связи с убийством в 2008 году известного в республике политика Ислама Крымшамхалова, в котором подозревался его брат Дахир Эльканов, по неофициальной информации, проживающий с 2017 года в Турции, пишет "Коммерсант".

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило также, что предварительно известны имена всех четверых нападавших - Арсен Чагаров, Тимурлан Каракотов, Мурат Богатырев и Мурадин Айбазов.

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