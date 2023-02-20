Судья и чиновник казначейства избиты в Черкесске

20 февраля 2023, 19:30

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Четыре человека избили сегодня в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства, нападавшие объявлены в розыск, сообщили следователи. Один из пострадавших получил не менее восьми ударов битой, следует из видеозаписи инцидента.

Силовики начали поиск людей, напавших сегодня в Черкесске на судью Арбитражного суда и заместителя главы управления казначейства, сообщил сотрудник управления СКР по Карачаево-Черкесии. "Сегодня днем в Черкесске четверо молодых мужчин напали на местных жителей, среди которых судья Арбитражного суда республики и заместитель руководителя управления Федерального казначейства по КЧР", - сказал он.

По словам сотрудника ведомства, замглавы казначейства госпитализирован. Нападавшие, по предварительной информации, скрылись на автомобиле ВАЗ-2114, в республике объявлен план "Перехват".

Уголовное дело возбуждено по статье 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) и статье 162 УК РФ (разбойное нападение), информирует "Интерфакс-Юг".

Видео инцидента, снятое на камеру видеорегистратора припаркованного автомобиля, опубликовано сегодня в телеграм-канале "База". "В Черкесске четверо неизвестных прямо на улице избили битами судью и замруководителя Управления казначейства по КЧР. Нападавшие выследили их на машине", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видно, как к нескольким идущим мужчинам подходит навстречу молодой мужчина и внезапно бьет одного из них. Пострадавший падает и больше не встает. Его спутники пытаются остановить нападение, но к ним подбегают еще три человека, вооруженные битами, и присоединяются к избиению. От одного из напавших мужчина, неподвижно лежащий на земле, получает восемь сильных ударов битой, после чего напавший несколько раз бьет его ногой в голову. В конце ролика видно, как нападавшие убегают, один из них произносит нецензурное ругательство. "Кавказский узел" не публикует видео из-за содержащейся в нем нецензурной брани.

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