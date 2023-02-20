Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге ограничено

20 февраля 2023, 01:18

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На участке Владикавказ - Ларс введены ограничения на проезд большегрузного транспорта в связи с плохими погодными условиям в Грузии, сообщило МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь с 18 на 19 февраля из-за плохой погоды в Грузии были введены ограничения на движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге. Днем 19 февраля ограничения были отменены.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для грузового транспорта, причина - ухудшение погодных условий в Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

В сообщении ведомства отмечается, что из-за плохой погоды невозможно "обеспечение безопасного проезда автотранспортных средств", в связи с чем запрещено "движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 21.40 по Москве до особого распоряжения".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 01.00 мск, на контрольно-пропускном пункте, который расположен на въезде в Россию из Грузии, видны очереди из грузовых автомобилей. Изображения с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, ведущей к КПП, нет. На КПП, который расположен на выезде из России в Грузию, почти пусто, стоит несколько легковых автомобилей и микроавтобус. Изображения с камеры, которая направлена на дорогу к этому КПП, также отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируются осадки в виде дождя и снега а при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра составит 8 метров в секунду. В ночь на 21 февраля будет переменная облачность, похолодает до -3 градусов, ветер стихнет до 5 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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