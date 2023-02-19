Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

19 февраля 2023, 12:30

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Ограничения на проезд большегрузного транспорта по участку Владикавказ – Ларс отменены, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью из-за плохой погоды в Грузии были введены ограничения на движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Введенное ранее ограничение на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге отменено, сообщило сегодня в своем Telegram-канале управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях с 10.40 [мск] 19 февраля", – сказано в сообщении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.00 мск, на контрольно-пропускном пункте, который расположен на въезде в Россию из Грузии, видны очереди из грузовиков и легковых машин. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, которая ведет к этому КПП, отсутствует.

На КПП, который расположен на выезде из России в Грузию стоят несколько фур. Изображения с камеры, которая направлена на дорогу, ведущую к этому КПП, также отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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