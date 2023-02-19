Участник войны в Чечне оштрафован за наклейку с зачеркнутым знаком Z

19 февраля 2023, 19:59

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Суд в Тамбове оштрафовал на 30 тысяч рублей участника боевых действий в Чечне Олега Борисенко, посчитав дискредитацией военных наклейку с перечеркнутым знаком Z на его машине. Борисенко отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В Тамбове 57-летнего ветерана чеченской кампании Олега Борисенко оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за наклейки с перечеркнутой буквой Z на его автомобиле, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале.

Наклейку бывший военнослужащий разместил на своем автомобиле весной 2022 года, после чего участковый составил на него протокол, пишет сегодня издание "Твердый знак Тамбов".

Согласно постановлению суда, этой наклейкой Борисенко дискредитировал армию, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. "Перечеркнутая буква Z выражает негативное отношение к проводимой специальной военной операции ВС РФ, тем самым дискредитируя использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", - цитирует издание слова судьи, приведенные в постановлении.

Олег Борисенко вину не признал, в суде он высказал мнение, что знак Z не относится к символике Вооруженных сил России. Также подсудимый сообщил в суде, что ранее принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и Сирии.

В Тамбове Борисенко известен тем, что основал военно-патриотический клуб и был кандидатом-самовыдвиженцем на выборах в Гордуму в 2005 году, где набрал 8%, пишет издание.

Напомним, первая чеченская кампания длилась с 11 декабря 1994 года по 31 декабря 1996 года. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

Вторая чеченская кампания началась 30 сентября 1999 года и длилась до августа 2009 года. При этом, хотя официально новая война в Чечне началась в 1999 году, фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

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