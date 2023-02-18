18 февраля 2023, 06:38

565 граждан Азербайджана эвакуированы из зоны землетрясения в Турции

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Из зона землетрясения в Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана и их близкие родственники, ведутся поиски двух граждан.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений. По данным МИД Азербайджана на 9 февраля, в результате землетрясения погибли четыре гражданки Азербайджана. 14 февраля в турецком городе Малатья были опознаны тела четверых азербайджанских студентов, извлеченных из-под завалов многоэтажного здания, обрушившегося в результате землетрясения. 15 февраля была подтверждена гибель еще одной гражданки Азербайджана. 513 человек эвакуированы.

По данным на 17 февраля из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана, а также их близкие родственники, пишет "Туран" со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана.

Нет сведений о двух гражданах Азербайджана, которые могли находиться в зоне землетрясения, ведется их розыск.

Из тех 10 граждан, кто погиб в результате землетрясения, один человек похоронен в Турции, тела девятерых доставлены в Азербайджан.

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Примечание:

"Азербайджан эвакуировал из Турции более 200 своих граждан", "Еще 40 спасателей вылетели из Грузии в Турцию", "Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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