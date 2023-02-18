Министр иностранных дел Нидерландов высказал опасения за судьбу Арсамикова

18 февраля 2023, 03:45

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С призывом к властям России обеспечить безопасность и соблюдение прав Идриса Арсамикова обратился министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в московском аэропорту Домодедово и передан чеченским силовикам. Предположительно, Арсамикова увезли в Чечню, где ему грозит смертельная опасность, указали правозащитники. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года на похороны отца, после чего его трижды задерживали и пытали. Также он не мог вернуться в Нидерланды, так как у него забрали документы. Защитники подали жалобы в управление Следкома и на горячую линию МВД по Чечне. Вечером 17 февраля в соцсетях было опубликовано видео, на котором Арсамиков заявляет, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на Украину для участия в спецоперации. Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электротоком по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась сегодня", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила Кризисная группа CК SOS.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра обратился к властям России с призывом гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. Об этом он написал 17 февраля в своем микроблоге Twitter.

"Я глубоко взволнован судьбой Идриса Арсамикова, который был арестован в аэропорту Домодедово и передан властям в Грозный. Нидерланды призывают российские власти гарантировать его безопасность и соблюдение прав человека", - написал он.

Его публикация по данным на 03.30 мск сегодня, 18 февраля набрала 40 лайков, 20 перепостов и 12 комментариев.

Кризисная группа СК SOS опубликовала 17 февраля скриншоты переписки Арсамикова с их кейс-менеджером. В сообщениях он жалуется на угрозы со стороны родственников. По его словам, летом прошлого года его трижды задерживали и били за то, "на телефоне смотрел видео про ЛГБТ-сообщество", а также "были номера других ЛГБТ-знакомых". Арсамикова также отметил, что "родственники злые и сказали, уходи из семьи, пока даем шанс".

Также Арсамиков в переписке заявил, что ему сказали о необходимости заплатить административный штраф за "просмотр таких видео про ЛГБТ". "Тот телефон забрали и сказали, что его надо будет продать и заплатить административный штраф", - написал он.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

"Кавказский узел" также писал, что 9 апреля 2021 года из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в соцсети появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженец села Бачи-Юрт Курчалоевского района пропал после публикации видеоролика с критикой местных властей, сообщил 28 июля 2021 года блогер Тумсо Абдурахманов. На следующий день со ссылкой на свои источники Тумсо сообщил, что "парня отпустили". Аюб Вахаевич 30 июля опубликовал ролик, в котором заверил, что находится на свободе и у него все в порядке. Подписчики сочли видео постановочным и усомнились в том, что блогер действительно находится на свободе. Подобные опровержения нередко следуют за резонансными похищениями или исчезновениями уроженцев Чечни, указал тогда кавказовед Руслан Кутаев.

8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

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