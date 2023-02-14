Гуманитарная помощь от жителей Грузии прибыла в пострадавшие районы Турции

14 февраля 2023, 15:53

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Грузия направила в Турцию более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи, на эти цели выделены средства в эквиваленте 380 тысяч долларов США. Пять грузовиков с медикаментами и продуктами, которые собрали жители Грузии, прибыли в пострадавшие от землетрясения районы.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, в результате которых, по данным на 14 февраля, погибли 31 974 человека, более 80 тысяч получили ранения. В Сирии погибли более 4,5 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч человек. Среди погибших пять граждан Грузии и четыре гражданки Азербайджана.

После землетрясения премьер-министр Грузии распорядился направить в Турцию спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил туда 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении 8 февраля сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим.

Грузия выделила миллион лари (около 380 тысяч долларов США) из Государственного резервного фонда для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. В Турцию направлено более 100 тонн гуманитарного груза - медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, униформа, теплые вещи, палатки, генераторы, спальные мешки, сухие пайки, консервы и другие предметы. Часть грузов мобилизована из запасов со складов Минобороны и Минздрава Грузии, перевел сообщение министерства труда, здравоохранения и социальной защиты корреспондент "Кавказского узла".

Также в Турцию был отправлен гуманитарный груз, собранный в посольстве Турции и других пунктах сбора помощи - всего выехали пять большегрузов, с медикаментами, продуктами, одеждой, предметами первой необходимости. Вместе с гуманитарной помощью было собрано около 197 тысяч лари (примерно 74 400 долларов США), сообщила сегодня телекомпания "Аджара ТВ" со ссылкой на председателя Тбилисской ассоциации независимых промышленников и бизнесменов "Гуртиади" Османа Турани.

Грузовики с помощью из Грузии прибыли в районы, пострадавшие от землетрясения, об этом Турани сообщил 13 февраля на своей странице в Facebook*.

Посол Турции в Грузии Али Каан Орбай поблагодарил власти и жителей Грузии за поддержку. Он указал, что Грузия, направила "очень профессиональную команду" спасателей в Аджаманскую область, "Я знаю, что они уже вытащили три человека из-под завалов", - перевел слова посла в эфире "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

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