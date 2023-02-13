Планы застройки парковой зоны встревожили махачкалинцев

13 февраля 2023, 13:35

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Участок с садом в Кировском районе пытаются превратить в площадку для строительства многоэтажки, пожаловались местные жители, выразив опасение, что строительство повредит их домам.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители улицы Сенявина в Кировском районе Махачкалы провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку плодовых деревьев в парковой зоне рядом с их домами. По словам жильцов, там под видом уборки мусора рубят деревья, чтобы построить 15-этажный дом.

Беспокойство жильцов вызвали действия людей, которые приехали 24 января и начали расчищать участок земли, который находится в частной собственности. На вопрос жителей, кто эти люди и для чего они находятся там, приехавшие дали различные ответы: одни представились работниками городских служб, не уточнив, каких именно, другие сообщили что они из службы «Горзеленхоза», а некоторые ответили на вопрос жителей нецензурной бранью, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Наида, живущая в доме по адресу Ахмедхана Абу-Бакара (новое название улицы Сенявина), 31.

"Мы попросили у них предписание, где указано, кто именно пришел на частную территорию и привлек столько людей (к уборке – прим. «Кавказского узла»)", - рассказала местная жительница. После этого, по ее словам, в течение 15 минут приехавшие собрались и ушли, объяснив, что у них наступило обеденное время.

При этом они успели загнать на частный участок трактор и грузовик, который собрал мусор и вывез его. Также пришедшие люди спилили несколько деревьев и подкопали некоторое число плодовых деревьев, находящихся на участке, рассказала местная жительница.

После этого, по ее словам, в прессе появились сообщения о том, что активисты и жители домов препятствовали городским службам убирать территорию, где из-за местных жителей скопился мусор, а сам земельный участок находился в заброшенном состоянии.

Участок находится в частной собственности, и в 2019 году застройщик сбросил там мусор после того, как местные жители выразили свой протест против застройки участка. Наида не исключила, что мусор был сброшен, чтобы показать, что участок не представляет интереса для местных жителей.

"Мы тоже за уборку территории, мы тоже за чистоту, но нам непонятно, почему в течение долгого времени администрация города не видела, что туда целенаправленно сбрасывается мусор. У нас в 2019 году была фотография, где трактор сбрасывает наш мусор (который жителями дома был выброшен в мусорный контейнер – прим. «Кавказского узла») на эту территорию", - отметила местная жительница.

По ее словам, до 2019 года жители многоэтажных домов периодически приводили в порядок этот участок, собирая мусор и ухаживая за плодовыми деревьями. Однако с 2019 года перестали это делать, так как территория приобрела статус «частной собственности». "Нам сказали, что это частная территория и мы не имеем права что-либо делать на этой территории. После этого больше мы туда не ходили",- рассказала Наида.

Земельный участок, о котором идет речь, площадью более 7 тысяч квадратных метров был отчужден от территории «Портовской больницы». "На самой отчужденной территории находится действующий гараж и действующая прачечная (принадлежащие портовской больнице – прим. «Кавказского узла»)", - рассказала местная жительница.

По ее словам, с 2019 года инициативная группа жителей встречались с различными городскими и республиканскими чиновниками, разбирательство по этому земельному участку находится в апелляционном суде и в скором времени будет назначено очередное судебное заседание.

Жители опасаются, что строительство повредит их дома

Махачкалинка выразила опасение, что, если строительство многоэтажного здания начнется, то это отразится на состоянии ближайших домов. Расстояние между домом, где она проживает, и участком, где предполагается строительство, «слишком маленькое», пояснила Наида.

Жители домов следят за любой строительной активностью на этом участке, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» другая местная жительница Ума. Впервые строительные работы по расчистке отчужденного участка начались в 2019 году, пояснила она. "Если начинаются какие-то строительные работы, то наш дом дрожит. Там работал (в 2019 году) бульдозер, там работал трактор и были какие-то попытки забивать сваи", - рассказала женщина.

По ее словам, работам помешали местные жители, перегородив путь технике. Рабочие сообщили им, что на данном участке планируется строительство многоэтажного дома. Позднее туда подъехали «человек десять на джипах», которые сообщили жителям, что земля уже давно куплена и что они решили начинать работу. Однако, после того как жители попросили предъявить разрешение на строительство, то приехавшие не смогли этого сделать, отметила местная жительница. "У них был только документ на землю, но документа, который разрешает им строительство многоэтажного дома, у них не было",- рассказала она, добавив, что с 2019 года попытки начать строительные работы на данном участке не прекращались.

За это время, по ее словам, там было «вырублено около 60 деревьев». «Это были плодовые деревья: черешня, абрикос, тутовник и другие", - рассказала Ума. Некоторым деревьям более 30 лет, и этот участок использовался людьми для отдыха, поэтому жители близлежащих домов проводили субботники не только в своем дворе, но и на этом участке, пояснила она.

Женщина выразила опасение, что при строительных работах их дом, непосредственно соседствующий с этим участком, не выдержит и разрушится. У инициативной группы, выступающей против строительства многоэтажного дома, с 2019 года было несколько встреч с муниципальными и республиканскими чиновниками. Когда мэром Махачкалы был Мурад Алиев разрешение на строительство многоэтажного дома не выдавалось, однако после ухода Алиева с поста мэра у застройщика появилось разрешение на строительство, сообщила местная жительница.

"Мы стали рассылать во все существующие инстанции вплоть до Москвы письма. Лично я написала в Москву - в Следственный комитет и в прокуратуру России. Я получила письмо, что протест направлен в прокуратуру Дагестана", - рассказала Ума, отметив, что после проверки прокуратура Махачкалы отменила разрешение на строительство.

24 января к участку подъехала бригада из 20 человек: женщины в оранжевых жилетах, а также несколько мужчин. На вопросы жителей, кто они и кто их сюда направил пришедшие однозначного ответа не дали, представляясь представителями различных муниципальных служб, сообщила женщина. «На мое предложение сказать на камеру, кто именно их прислал, они отказались», - рассказала Ума.

Юрист указал на нарушения при оформлении участка

Приватизированный участок составляет почти треть от общей территории Портовской больницы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Арсен Магомедов, представляющий интересы группы местных жителей. "Там, где раньше был сад больницы, хозяйственный блок, аптека – вот этот участок и все эти объекты также попали на приватизированный участок", - сказал он.

Изначально, согласно правилам землепользования и застройки, территория была предназначена для медицинской деятельности как «территориальная зона для объектов здравоохранения». Чтобы иметь возможность построить на этом участке многоэтажный дом, застройщику было необходимо поменять «зону объектов здравоохранения», что впоследствии и было сделано: поменяли «зону больниц, стационарных учреждений здравоохранения и социального обеспечения» на «зону многофункционального назначения с преобладанием жилой и общественной застройки», отметил Магомедов.

«Они (застройщик – прим. «Кавказского узла») обратились в администрацию Махачкалы, им поменяли эту зону по правилам землепользования и застройки, но поменяли с нарушением процедур», - рассказал Магомедов.

В частности, по его словам, была нарушена процедура «публичных слушаний» при изменении территориальной зоны в отношении спорного участка. «Они не опубликовали проект изменений ПЗЗ (правила землепользования и застройки) города Махачкалы ни на сайте, ни в печатном издании. Не провели экспозицию этого проекта. Оповещение о начале общественных обсуждений не распространялось на информационных стендах. Жителям не была предоставлена возможность вносить предложения и замечания, касающиеся проекта изменений ПЗЗ города Махачкалы. Из-за подобных нарушений фактически горожане не узнали о том, что произошло изменение территориальной зоны", - сказал Арсен Магомедов.

Магомедов подчеркнул, что ключевое разбирательство между его доверителями и ответчиками происходит из-за факта нарушения законодательства в части изменения территориальной зоны ранее приватизированного участка в правилах землепользования и застройки. «Сейчас главное разбирательство - вокруг изменения территориальной зоны участка, чтобы на этом участке нельзя было строить многоэтажные дома», - сообщил Магомедов, отметив, что рассмотрение проходит в Верховном суде Дагестана.

Прокуратура добилась отмены разрешения на строительство

Земельный участок общей площадью 7108 квадратных метров был продан в декабре 2017 года, тогда же зарегистрировано право собственности на него, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации Махачкалы. "Предыдущим собственником указанный земельный был приобретен в 2017 году по итогам проведения ТУ Росимуществом по РД аукциона по продаже земельного участка", - пояснил он.

В декабре 2020 года застройщик подал в Управление архитектуры и градостроительства города заявление о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. Администрация отказалась выдать разрешение, но отказ был обжалован в судебном порядке.

"Решением Советского районного суда г. Махачкалы от 16.03.2021 г., оставленным без изменения апелляционным определением Верховного суда РД от 11.11.2021 г., отказ в выдаче разрешения на строительство был признан незаконным, на Управление была возложена обязанность по выдаче разрешения на строительство", - сообщил представитель мэрии, отметив, что 1 февраля 2022 года мэрия выдала разрешение на строительство.

"Прокуратурой г. Махачкалы внесён протест от 11.08.2022 N 02-06/02-2022 на данное разрешение на строительство, по результату рассмотрения которого разрешение на строительство №05-308-002-2022 от 01.02.2022 г. отменено", - сообщил представитель мэрии.

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