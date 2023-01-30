Махачкалинцев возмутила вырубка парка

30 января 2023, 09:39

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В Кировском районе Махачкалы местные жители провели сход, на котором потребовали от частной компании остановить вырубку парка с плодовыми деревьями. Пользователи соцсети поддержали их протест и раскритиковали власти из-за сокращения парковых зон в городе.

29 января на странице движения "Город наш" в Instagram* был опубликован ролик, на кадрах которого жители улицы Сенявина в Махачкале пожаловались на уничтожение парковой зоны.

"Мы жители улицы Сенявина, дома №31, №31а, №16. <…> Когда-то здесь был цветущий сад, этот сад был посажен старожилами этого микрорайона. Это были плодовые деревья – абрикос, тутовник, вишня", – сказала на видео одна из местных жительниц.

Она стоит на улице, позади нее стоят еще около десятка местных жителей. На заднем фоне видны трактор и грузовик, а также несколько рабочих.

В текстовом описании ролика сказано, что речь идет о территории Портовской больницы. "В 2014 году санитарная зона Портовской больницы, а это семь тысяч квадратных километров, каким-то образом перешла в руки частного собственника. В результате деятельности застройщика цветущий сад на территории больницы превращается в пустырь. Планомерно уничтожается вся растительность под видом уборки мусора, рубят деревья", – сказано в описании видео.

Местные жители заявляют, что на этом месте будто бы планируется построить 15-этажный дом. "В Махачкале, с каждым годом, остается все меньше зелёных территорий, деревьев, свободных зон от застроек. Некогда уютная, красивая столица Дагестана, превращается в непригодный для спокойного и здорового проживания людей, город", – отметил автор поста.

Эта запись на странице движения "Город наш" в Instagram*, на которую подписаны 2274 пользователя, на 09.00 мск 30 января набрала 152 отметки "нравится" и 13 комментариев. Большая часть их авторов поддержала протест горожан.

"Чиновники делают вид, что такой проблемы не существует. При [бывшем мэре Махачкалы Салмане] Дадаеве был наложен запрет, а нынешняя мэрия не вмешивается и не реагирует. Почему мы, жильцы рядом находящихся домов, должны на собранные деньги судиться за территорию больницы? Мы не просим там себе участки, гаражи, магазины. Помогите нам отстоять общественную территорию", – призвала dr.goitieva.

"Не опускайте руки, справедливость должна восторжествовать", – заявила mariyam757.

"Какой кошмар! И так весь город, как каменные джунгли", – отметил пользователь lili_gofman.

"К сожалению, у нас много людей, которые равнодушны ко всему. Им все равно на людей, на детей, на экологию. Их интересуют только деньги", – считает gusein1717.

"Очень обидно за наш город, который был когда-то зелёный и уютный. Уничтожаются парки и скверы. И самое обидное, что на таких страницах не услышишь голосов наших блогеров. Очень жаль, что молчат соответствующие организации", – подчеркнул пользователь bagirastyle.

"Кавказский узел" также писал, что махачкалинцы ранее неоднократно высказывали свое возмущение из-за сокращения в городе парковых зон. Так, 13 ноября 2022 года власти Махачкалы отчитались о завершении строительства нового сквера около озера Ак-Гёль. Мэрия благоустроила территорию, но не уделила внимания зелени и не высадила новых насаждений, заявили тогда горожане.

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