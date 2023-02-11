Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку в госпитале

11 февраля 2023, 23:57

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в тюремный госпиталь вопреки своей воле, он и там продолжает отказываться от приема пищи, сообщил его брат. Принудительное кормление по закону разрешено только если заключенный потеряет сознание, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева планировали подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя он категорически возражал против такого вмешательства.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бахтияр Гаджиев 34-е сутки продолжает голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Вугар Гаджиев.

"Сегодня меня пропустили к Бахтияру в Лечебное учреждении Пенитенциарной службы. На 34-е сутки голодовки он находится в тяжелом состоянии, сильно похудел. Бахтияр был против госпитализации, но его перевезли против воли, при этом еще отобрали у него личные заметки. В госпитале у него взяли кровь на анализ. Главврач учреждения мне сказал, что "пока в почках и печени нет серьезных негативных процессов". Я просил Бахтияра прекратить голодовку, поскольку от длительной голодовки его жизнь в опасности. Передо мной лежал словно узник концлагеря – настолько Бахтияр выглядел истощенным. Однако Бахтияр непреклонен. Он сказал, что пока не будет решения об его освобождении, голодовку не прекратит", - рассказал Вугар Гаджиев

Он отметил, что активист также отказывается от ввода ему лекарств под капельницей.

11 февраля Бахтияра Гаджиева в госпитале посетили адвокаты Эльчин и Зибейда Садыгова. Состояние Гаджиева "очень тяжелое", сообщил Эльчин Садыгов.

"Вчера <10 февраля> после 8 часов вечера его принудительно привезли в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. При этом, по словам Бахтияра, замначальника Бакинского СИЗО-1 отобрал у Бахтияра записи, медицинские документы, решения суда, заметки, которые он делал о своем здоровье, а также листы, на которых были записаны номера телефонов близких Бахтияра и адвокатов", - рассказал Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджиев был переведен в госпиталь после визита к нему 10 февраля представителей омбудсмена и Красного Креста, добавил Садыгов. "В СИЗО к Бахтияру приходили представитель омбудсмена с двумя врачами, а также сотрудник Международного комитета Красного Креста. Они констатировали серьезные проблемы со здоровьем у Бахтияра. Видимо, после этого и было принято решение его принудительно госпитализировать", - отметил Э.Садыгов.

По словам адвоката, вес Гаджиева за время голодовки понизился до 68,5 килограммов. "То есть Бахтияр похудел на 16 килограммов по сравнению с весом, который у него был при поступлении в СИЗО в декабре 2022 года. Температура тела составляет менее 36 градусов по Цельсию, кровяное давление стабильно на низком уровне - 90/60, пульс с каждым днем слабеет и сегодня составлял 66 ударов в минуту", - сказал адвокат.

По его словам, Гаджиев продолжает отказываться от приема пищи и инфузии лекарственных средств. Адвокат подчеркнул, что закон запрещает принудительное кормление вопреки воле человека "посредством введения зонда или каким-либо другим способом". "Закон допускает принудительное кормление только если человек потерял сознание. Бахтияр сказал, что не будет разрешать питание ему искусственным путем", - отметил адвокат.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления Минюста оказались недоступны для комментариев.

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