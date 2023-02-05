05 февраля 2023, 20:03

Супруга пациента пожаловалась на условия в больнице Геленджика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пациента с высокой температурой разместили в санитарном помещении больницы в Геленджике, пожаловалась его супруга. Мужчина согласился на временное размещение там, но уже переведен в палату, объяснила администрация больницы.

Супруга пациента одной из больниц в Геленджике пожаловалась на то, что ее мужа "с температурой под 40" перевели из индивидуального бокса в туалет, сообщает сегодня со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash "Коммерсант".

Публикация о жалобе женщины размещена в телеграм-канале сегодня. Врачи утверждают, что это обычная палата, говорится в публикации. "В разговоре с нами главврач комментировать ситуацию отказался. Родственники уже подали заявку в здравоохранение, с недоразумением обещали разобраться после выходных", - указал автор сообщения.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого видна дверь помещения с надписью "Санитарный пропускник". Автор видео входит в помещение и показывает стоящую в углу швабру с ведром, унитаз, рукомойник и душевую площадку, около которой стоят две кровати, одна из которых застелена, а на другой стопкой сложены подушка и постельное белье. Сам автор видеозаписи никак не комментирует обстановку в помещении, за кадром слышно лишь его дыхание и разговоры людей в коридоре больницы.

Скриншот публикации администрации городской больницы Геленджика https://vk.com/gelbol?w=wall-206378544_153Ситуацию прокомментировала сегодня администрация ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик». "Для начала, мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Отметим, что на видео не туалет, а смотровой бокс. Временная госпитализация была согласована с пациентом и осуществлена по согласию. Никаких претензий в момент нахождения не получали и были неприятно удивлены обратной связью в форме размещения в социальных группах", - говорится в публикации, размещенной на странице учреждения во "ВКонтакте".

Все пациенты уже находятся в палатах, и им оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркивается в публикации. "Уважаемые пациенты, все ваши вопросы и претензии вы можете направлять адресно, т.е. непосредственно заведующему отделения , в котором вы находитесь. Либо позвонить по телефону горячей линии больницы: 8-800-234-48-20; 8-86141-3-38-31- приемная главного врача, где наши сотрудники ответят на все ваши вопросы и решат любые проблемы, связанные с пребыванием в нашем стационаре. Так любой вопрос решается гораздо быстрее и эффективнее", - указала администрация больницы.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 февраля 2023, 21:02

  • Адвокат кубанского блогера Александра Ноздринова заявила о давлении

    Представитель обвинения заявил, что материалы на адвокатов  блогера Александра Ноздринова, обвиненного в распространении фейков о российских военных, будут переданы в адвокатскую палату края для принятия мер против защитников. Кроме того, по настоянию прокуратуры из процесса был удален один из защитников.

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