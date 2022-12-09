Защита краснодарской активистки заявила о нарушении ее прав в психбольнице

09 декабря 2022, 04:38

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Краснодарская активистка Ирина Григорьева записала видеообращение из психбольницы, куда ее принудительно доставили для экспертизы. К активистке не пускают ни адвоката, ни мать, а данные ее осмотров описываются в экспертизе лишь со слов врача, заявили сама Григорьева и ее защитница Кнарик Арутюнян.

Как писал "Кавказский узел", активистка Ирина Григорьева подала апелляцию на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу, однако 17 ноября, еще до рассмотрения жалобы, Григорьеву насильно доставили из дома в психбольницу. Адвокат Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией": защита указала, что силовики не имели права принудительно забирать активистку из дома, пока решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде. 74-летняя мать Григорьевой обвинила силовиков в побоях.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

Ирине Григорьевой, которая уже три недели находится в краснодарской психбольнице, 8 декабря удалось отправить своему адвокату видеообращение. Защитница активистки Кнарик Арутюнян представила «Кавказскому узлу» видео, на котором Григорьева заявляет о фальсификации медицинского экспертного заключения и недопуске к ней адвоката.

По словам адвоката, в больнице ей заявляли, что Григорьева отказалась от ее услуг, и в то же время саму активистку убеждали отказаться от услуг адвоката Арутюнян.

«Ирина Григорьева была силой доставлена 17 ноября в психиатрическую больницу и до этого дня о ней не было известий. Меня к ней не допускали, хотя она требовала адвоката. Сегодня мне удалось дозвониться до Ирины впервые и поговорить с ней. 9 декабря я намерена вновь прийти в больницу. Если меня не будут пускать, я вызову полицию, чтобы зафиксировать факт недопуска адвоката к клиенту», - заявила Кнарик Арутюнян корреспонденту «Кавказского узла».

Мать Ирины Григорьевой Нина Каргапольцева за три недели также не смогла увидеться с дочерью. Пенсионерка заявила корреспонденту «Кавказского узла», что в больницу к дочери ее ни разу не пустили, "только брали передачи". Правоохранительные органы, по словам Каргапольцевой, так и не отреагировали на ее заявление о рукоприкладстве силовиков 17 ноября.

В видеоролике продолжительностью 2 минуты 31 секунда Ирина Григорьева заявляет, что экспертиза в закрытом стационаре проводится без какой-либо фиксации - нет видеозаписи, аудиозаписи, не ведется протокол, не присутствуют защитники и представители. Врач, по словам активистки, указал в своем заключении, что «у Григорьевой левая носогубная складка сглажена», сославшись только на данные своего осмотра.

«Поэтому я фиксирую, 8 декабря 2022 года, что никаких искажений лица и сглаживания левой носогубной складки у меня нет. Данное видео я передаю своему представителю, адвокату Кнарик Арутюнян, которую не допускают ко мне по ордеру», - говорит Григорьева на видео. На лице активистки при этом не заметно какой-либо асимметрии носогубных складок.

Выводы экспертизы должны содержать не только данные осмотра, а фото- и видеосъемку, которая подтверждает описанные факты и велась в присутствии адвоката либо представителя-родственника, подчеркнула адвокат Арутюнян. Защита полагает, что Ирине Григорьевой приписывают без фиксации признаки неврологических нарушений, чтобы впоследствии «объявить ее психически больной», подобрав какой-либо подходящий к описанию диагноз.

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