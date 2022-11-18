Защита назвала незаконной отправку краснодарской активистки в психбольницу

18 ноября 2022, 12:26

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Силовики не имели права принудительно забирать из дома краснодарскую активистку Ирину Григорьеву, поскольку решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде, указала защита в заявлениях в прокуратуру и Следственный комитет. Пожилая мать Григорьевой заявила, что ее избили при задержании дочери.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка".

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

74-летняя мать Ирины Григорьевой Нина Каргапольцева сегодня обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях, которые ей нанесли люди, представившиеся сотрудниками полиции.

Сам инцидент произошел около 10 мск 17 ноября. "Мы с дочерью встали и даже не успели позавтракать и выпить кофе, как услышали, что кто-то колотит в наши ворота. Я и Ирина вышли и через забор спросили, кто это. Нам ответили, что из полиции, и продолжили стучать. Они сообщили, что у них есть постановление следователя о принудительной доставке Ирины в психиатрическую клинику на обследование", - рассказала Нина Каргапольцева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пожилой женщины, Ирина ответила визитерам, что подала жалобу, рассмотрение которой назначено на 22 ноября. "Она открыла ворота, чтобы передать жалобу и уведомление о ее назначении. Как только она открыла калитку, в нее ворвались двое в черной одежде, толкнули меня с такой силой, что я упала и повредила себе руку, ногу, шею… Я не могла встать. Все тело болело. На моих глазах они силой скрутили мою дочь и потащили ее в свою частную машину. Они тащили Ирину волоком по земле к машине, в домашних тапочках, без верхней одежды, без куртки, без обуви", - рассказала Нина Каргапольцева.

Визитерам удалось затолкать Ирину Григорьеву в машину, но она оттуда вырвалась, добавила мать активистки. "Её снова поймали и снова затолкали в машину. По-моему, она во второй раз потеряла тапочки, и они её босиком повезли. Я вызвала себе скорую помощь. Меня просто колотило от страха и от этого произвола; Скорая установила давление 200 на 120. Они вкололи мне магнезию, описали травмы и сказали, что отправят документ в полицию по факту криминальной травмы. Я рассказала медикам подробности случившегося", - сказала она, уточнив, что сегодня утром ей звонили неизвестные, также представившиеся сотрудниками полиции, но, выслушав по телефону ее версию случившегося, бросили телефонную трубку.

Женщина сообщила также, что является доверенным лицом своей дочери и сегодня собирается посетить ее в психиатрической клинике, куда, по ее предположению Ирину насильно увезли.

Адвокат Кнарик Арутюнян также планирует посетить подзащитную в клинике. Она подтвердила, что Четвертый кассационный суд в Краснодаре назначил рассмотрение апелляции Ирины Григорьевой на 22 ноября. "Решение [районного суда] не вступило в силу, но следователь […] направил требование о приводе моей подзащитной", - сказала Кнарик Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, Ирина Григорьева позвонила ей около 10 мск 17 ноября. "Я слышала крики, шум и поняла, что Ирину подвергли насильственному приводу на экспертизу", - сказала Арутюнян. Она добавила, что в тот же день отправила по электронной почте уполномоченному по правам человека, краевому прокурору и в Следственный комитет заявления о возможном превышении полномочий теми, кто увез Григорьеву.

Сотрудники пресс-службы городской полиции и психоневрологического диспансера отказались прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" инцидент с Ириной Григорьевой и рекомендовали «писать запросы».

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