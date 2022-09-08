Ирина Григорьева. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1629&v=phgEKpo7pRs&feature=emb_logo

08 сентября 2022, 03:23

Краснодарский суд вторично отправил активистку на психиатрическую экспертизу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Октябрьский районный суд Краснодара 7 сентября отправил на психиатрическую экспертизу активистку Ирину Григорьеву. Поводом стало уголовное дело об оскорблении судьи, возбужденное в отношении Григорьевой. При этом подобную принудительную экспертизу активистка  уже проходила по постановлению суда в конце 2021 года. 

Как писал "Кавказский узел", Ирина Григорьева обжаловала назначение принудительной психиатрической экспертизы, для которой ее почти на месяц в конце 2021 года поместили в психбольницу Краснодара. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. По мнению адвоката Кнарик Арутюнян, речь идет о "карательной психиатрии".

В суд поступило постановление следственного отдела по Краснодару Следкома России с ходатайством о помещении подозреваемой Григорьевой И.Г. в психиатрический стационар в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» Министерства здравоохранения Краснодарского края, говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В обоснование ходатайства указано, что в производстве Следкома по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное 6 апреля 2022 года по ч. 2 ст. 297 УК России, в отношении Ирины Григорьевой (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия; максимальное наказание - арест на срок до шести месяцев).

Из документа следует, что «в ходе предварительного следствия установлено, что 13 мая 2020 Григорьева И.Г., находясь в зале судебного заседания Краснодарского краевого суда, при рассмотрении судом своей апелляционной жалобы на постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 17 февраля 2020 года, не согласившись с решением суда об отказе в истребовании доказательств, действуя умышленно, незаконно, по мотиву несогласия с законными действиями судьи в отправлении правосудия, выражая явное неуважение к суду и подрывая авторитет судебной власти, осознавая противоправность, общественную опасность, а также оскорбительный для суда и участников процесса характер своих действий и желая совершить такие действия, в присутствии секретаря судебного заседания и прокурора, с целью унижения чести и достоинства судьи Краснодарского краевого суда, публично высказала в адрес судьи оскорбления, чем унизила ее честь и достоинство перед другими участниками судебного заседания и подорвала авторитет судебной власти".

Причастность Ирины Григорьевой к указанному преступлению подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, сказано в постановлении, где не отражена позиция самой Григорьевой.

Ирина не считает себя виновной, и называет происходящее преследованием за справедливую критику власти, на что она имеет право по Конституции России. "Я в суде заявляла что судья неправомерно ведет процесс. Но вместо того чтобы проверить достоверность моих слов, меня просто признали виновной. В постановлении указывается, что «в настоящее время у следствия возникла необходимость в проведении в отношении Григорьевой И.Г. стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, поскольку у следствия имеются сомнения в ее вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, а также имеются сомнения в ее способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания», - сказала Ирина Григорьева "Кавказскому узлу".

Суд постановил: «Поместить незамедлительно подозреваемую Григорьеву Ирину Гургеновну,1969 года рождения в психиатрический стационар ГБУЗ «СКПБ № 1» Министерства здравоохранения Краснодарского края, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, на срок тридцать дней. Настоящее постановление суда обратить к немедленному исполнению в части помещения Григорьевой Ирины Гургеновны в психиатрический стационар ГБУЗ Министерства здравоохранения Краснодарского края «СКПБ №1».

При этом сама Ирина Григорьева и ее адвокат отметили, что суд отпустил Григорьеву домой с условием ее самостоятельной явки в стационар ГБУЗ 8 сентября.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кубанская активистка Григорьева освобождена из психиатрической клиники", "Кубанская активистка осталась в психиатрической больнице без помощи адвоката", "Адвокат заявила о применении "карательной психиатрии" к кубанской активистке".

Автор: Светлана Кравченко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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