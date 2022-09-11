Ирина Григорьева обжаловала принудительную психиатрическую экспертизу

11 сентября 2022, 02:55

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Краснодарская активистка Ирина Григорьева, которую суд отправил на психиатрическую экспертизу, направила апелляцию в вышестоящий суд. По ее словам, преследование связано с ее правозащитной деятельностью. С ней согласны жители Кубани, чьи интересы в судах защищала Григорьева.

Как писал "Кавказский узел", Ирина Григорьева обжаловала назначение принудительной психиатрической экспертизы, для которой ее почти на месяц в конце 2021 года поместили в психбольницу Краснодара. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. По мнению адвоката Кнарик Арутюнян, речь идет о "карательной психиатрии". 7 сентября Октябрьский районный суд Краснодара вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи, возбужденное в отношении активистки.

10 сентября активистка Ирина Григорьева направила в вышестоящий суд апелляцию на постановление Октябрьского районного суда Краснодара от 7 сентября, который по ходатайству следствия отправил ее на психиатрическую экспертизу.

Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что первое уголовное дело о клевете на судью и экспертиза в рамках этого дела "заморожены" следствием, как полагает адвокат, "за отсутствием доказательств вины" ее подзащитной.

"И на этом фоне неоконченного первого дела открыто новое уголовное дело "об оскорблении судьи", которое также, как оказалось, нуждается в "психиатрической экспертизе" моей подзащитной. Я расцениваю это как попытку унизить, оскорбить и оклеветать в глазах общественности саму Ирину", - считает Арутюнян.

Ирина Григорьева также считает, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность. "Я приняла решение не ходить в стационар и не ложиться на второе обследование, потому что понимаю, что это делается с целью унизить меня и растоптать. Никакое обследование никому не нужно. Вместо этого я написала апелляционную жалобу, которую сегодня (10 сентября) отправила по электронной почте в вышестоящий суд. Надеюсь, что силу ко мне применять не будут… Во всяком случае после суда ко мне никто не приходил и силой меня не тащил в психбольницу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Григорьева показала корреспонденту апелляцию на решение суда о помещении ее в психиатрический стационар. Она потребовала "признать постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 07.09.2022 г. о помещении Григорьевой И.Г. в медицинский стационар для производства психиатрической комплексной экспертизы юридически ничтожным с соответствующими последствиями", прекратить уголовное преследование от 1 сентября, "вынести частное постановление в отношении судьи <...> в связи с проявленной некомпетентностью".

Кристина Корж рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что познакомилась с Ириной Григорьевой в 2017 году, когда банк через суд пытался лишить ее жилья, и Григорьева откликнулась на просьбу о помощи.

"Ирина является моим защитником во всех судах с 2017 года. Хочу подчеркнуть, что это очень грамотный специалист с высшим юридическим и экономическим образованием. Она, прочитав дело, очень легко нашла все юридические нарушения банка в расчетах по платежам в 2017 году, и по сей день Ирина Григорьева полностью представляет мои интересы в судах. Она восстановила сроки в Первомайском суде. Затем в длительном процессе судов, которые длились не один год, добилась отмены заочного решения. Она очень скрупулёзно вникает в каждый процесс. Она очень вежливый приятный человек в общении. То, что происходит сейчас Ириной Григорьевой, это настоящий произвол", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, несмотря на проблемы из-за возбужденных уголовных дел, Григорьева всегда находит время, чтобы помочь.

Светлана Чемсо знакома с Ириной Григорьевой с 2019 года. "Познакомиться с ней решила я, когда увидела ее видеоролики о судебной и правоохранительной системе в Youtube. Она говорила настолько грамотно и правильно, что я решила познакомиться с ней лично и попросить ее о помощи мне по моему делу по ЖКХ, и Ирина Григорьева согласилась. Мы с ней вместе были многократно на судах, она восхищала меня своей грамотностью и человечностью <...> Я читала первую экспертизу, которую написали ей психиатры, это чистой воды оскорбление и клевета <...> Я связываю ее преследование только с местью именно за ее общественную правозащитную деятельность <...> Судьям и прокурорам не нравится, что она ведет видеозаписи их процессов и выкладывает их в Youtube. Это их бесит, больше всего потому, что именно на этих видеозаписях видны все их нарушения. К примеру, мы писали жалобу, что судья выносил решение без мантии, на что он отказывался признавать это. Когда была представлена видеозапись, то деваться ему было некуда", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".



Председатель Международного общественного движения "Общественный контроль правопорядка" (МОД "ОКП") Ирина Иванова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Григорьева является членом движения "практически с момента его создания в 2015 году".

"Григорьева, имеющая юридическое образование, часто осуществляла представительскую деятельность в судах. При этом она реализовывала курс МОД "ОКП" на видеорегистрацию судебных публичных процессов и размещение видеозаписей в сети "Интернет" на каналах МОД "ОКП" и своем личном канале "Социальное преображение".

Иванова привела пример местного жителя, которого "стали преследовать по статье 306 УК РФ (ложный донос) за сообщение о преступлении в отношении его убитого племянника". "В отношении него была применена карательная психиатрия с целью заставить его отказаться от требований расследовать преступления. Григорьева упорно защищала его весь период преследования карательной психиатрией. Она добилась его освобождения. Однако человек оказался сломлен, напуган и прекратил обжалования незаконных действий следственных органов", - рассказала она.

По словам Ивановой, деятельность Григорьевой "раздражала судей и прокуроров". "В период с 2020 года по настоящий день правоохранительные органы и суды Краснодара пытаются применить к ней принудительные меры медицинского характера, объявив ее невменяемой и психически больной, чтобы прекратить ее деятельность", - рассказала председатель общественного движения.

Григорьева, по словам Ивановой, обращалась к независимым специалистам и получила доказательства отсутствия у нее психических расстройств.

Комментариями от представителей остальных заинтересованных сторон относительно данных Ирины Григорьевой "Кавказский узел" пока не располагает.