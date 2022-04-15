Супруга Александра Мухортова пожаловалась на неоказание ему медпомощи в тюремной больнице

15 апреля 2022, 05:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи Александр Мухортов, жаловавшийся на угрозы в связи с выступлением в СМИ о пытках в Саратовской колонии, был переведен в тюремную больницу в Адыгее, однако, не получив там лечения, отправлен в краснодарскую колонию, сообщила его супруга. Она обратилась в Следственный комитет с требованием проверить правомерность действие сотрудников тюремной больницы.

Как писал "Кавказский узел", после жалоб сочинца Александра Мухортова на угрозы правозащитница Наталья Обухова потребовала перевести его из Саратовской области в исправительное учреждение на Кубань или в Адыгею. Юрист Тимур Филиппов назвал содержание Мухортова в колонии вдали от дома необоснованным. В конце ноября 2021 года стало известно, что руководство ФСИН удовлетворило просьбу Мухортова о переводе ближе к семье. Мужчина требовал этого более трех лет, в течение которых не видел жену и детей. 10 апреля супруга сообщила, что Мухортов находится в изоляторе в Адыгее в нечеловеческих условиях, но уже спустя два дня ей удалось узнать, что супруг переведен из изолятора тюремной больницы в палату с нормальными бытовыми условиями. 12 ноября его посетили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Адыгее.

Житель Сочи Александр Мухортов, отбывающий наказание по статье о разбое, 15 октября 2021 года отправил на sms-сервис "Кавказского узла" сообщение, в котором пожаловался на сфабрикованное против него дело и пытки в колонии. "Я, Мухортов Александр Валерьевич, сочинец, уже больше четырех лет нахожусь в заложниках ФСИН по сфабрикованному против меня уголовному делу, меня держат в саратовских пыточных лагерях в нарушение закона (по которому я должен отбывать наказание в Адыгее или Краснодарском крае)", – написал автор сообщения. Он добавил, что опасается за свою жизнь после интервью СМИ о пытках в колонии, из-за чего просит привлечь внимание общественности к вопросу о его защите и переводе в Краснодарский край или Адыгею. 14 апреля на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что Мухортова этапировали в тюремную больницу в Адыгее "для прохождения диагностики и лечения, в связи с сильными головными болями, дыхательными приступами и острой болью в груди", а 7 апреля "по неизвестным причинам закрыли в штрафном изоляторе".

После визита представителей Общественной наблюдательной комиссии по Адыгее в тюремную больницу, Мухортова этапируют обратно в колонию, не оказав ему медпомощь, с сильными болями, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Ирина Яцко.

"Мне сегодня (14 апреля) супруг успел сообщить об этапировании. Очень волнуюсь за его жизнь. Он страдает от болей», - сказала она.

Яцко рассказала, что супруг долгое время находился в исправительной колонии в Саратове, хотя отбывать наказание он должен был в родном крае. Она рассказала, что ее супруг - бывший военный, служил с 1999 по 2008 годы , воевал, при боевых действиях в Грузии получил контузию, после чего у него начались сильнейшие головные боли.

"Находясь в исправительной колонии в Саратове из-за болей он попросил МРТ головного мозга, из-за чего его направили в тюремную больницу в Саратове", - рассказала Яцко. Она утверждает, что там ее супруг подвергался пыткам.

Осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях собраны "Кавказским узлом" в справке "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?" В этом материале рассказывается и про областную туберкулезную больницу в Саратове (ОТБ-1), которая среди заключенных саратовских колоний была известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству. После огласки ситуации в исправительной системе Саратовской области было возбуждено 12 уголовных дел факту издевательств над заключенными в ОТБ-1.

Яцко сказала, что после скандала в СМИ Мухортова перевели в Краснодарский край, он прибыл на Кубань 27 декабря 2021 года и был направлен в колонию Усть-Лабинского района. "Я добивалась его перевода в больницу, так как помимо сильных головных болей у него после пыток появились неврологические приступы удушья, боль в груди. 21 марта 2022 года моего супруга этапировали [в тюремную больницу] в Адыгее", - рассказала она.

По словам супруги осужденного, ей удалось выяснить, что должного лечения он там не получал. "Находился в обычной палате в нормальных условиях. Врачи утверждали, что он симулянт. 7 апреля ему сообщили, что этапируют обратно в колонию, ничего не объяснив", - рассказала Яцко.

Она рассказала, что при конвоировании у Мухортова случился приступ, из-за которого он потерял сознание, упал, травмировал ногу. "Александра решили оставить до следующего этапа, но при этом поместили в помещение с нечеловеческими условиями. Выглядело помещение как изолятор", - сказала Яцко.

"Мой супруг получил от неизвестного мобильный телефон, на который сделал видео запись помещения и передал её мне. На видео видно, что в этом помещении нет стекла в окне, нет ни одного источника света, в кране с раковиной нет воды, кровати без постельного белья, невероятно грязное отверстие для справления нужды без двери прям рядом с кроватью, по полу бегают крысы, железная дверь с маленьким окошком. В этом помещении его продержали четверо суток (три ночи) до 11 апреля", - рассказала она.

После вмешательства руководителя ОНК по Адыгее супруга перевели в нормальную палату, а в том помещении, где его держали, начали срочный ремонт, сказала она.

12 апреля его посетили представители ОНК по Адыгеи, членом ОНК-врачом назначил ему лечение, которое так и не начали, рассказала Яцко.

Яценко рассказала, что 14 апреля обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку действий сотрудников тюремной больницы. Она попросила установить причины, почему, не оказав лечения, супруга этапируют обратно в колонии.

Комментариями руководителя ОНК по Адыгее относительно условий содержания Мухортова в тюремной больнице Адыгее, а также комментариями от Следкома РФ относительно жалобы Яцко "Кавказский узел" пока не располагает.

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