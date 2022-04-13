Александр Мухортов переведен из изолятора в палату тюремной больницы в Адыгее

13 апреля 2022, 07:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи Александр Мухортов, жаловавшийся на угрозы в связи с выступлением в СМИ о пытках в Саратовской колонии, переведен из изолятора тюремной больницы в Адыгее в палату с нормальными бытовыми условиями, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", после жалоб сочинца Александра Мухортова на угрозы правозащитница Наталья Обухова потребовала перевести его из Саратовской области в исправительное учреждение на Кубань или в Адыгею. Юрист Тимур Филиппов назвал содержание Мухортова в колонии вдали от дома необоснованным. В конце ноября 2021 года стало известно, что руководство ФСИН удовлетворило просьбу Мухортова о переводе ближе к семье. Мужчина требовал этого более трех лет, в течение которых не видел жену и детей. 10 апреля супруга сообщила, что Мухортов находится в изоляторе в Адыгее в нечеловеческих условиях.

Житель Сочи Александр Мухортов, отбывающий наказание по статье о разбое, 15 октября 2021 года отправил на sms-сервис "Кавказского узла" сообщение, в котором пожаловался на сфабрикованное против него дело и пытки в колонии. "Я, Мухортов Александр Валерьевич, сочинец, уже больше четырех лет нахожусь в заложниках ФСИН по сфабрикованному против меня уголовному делу, меня держат в саратовских пыточных лагерях в нарушение закона (по которому я должен отбывать наказание в Адыгее или Краснодарском крае)", – написал автор сообщения. Он добавил, что опасается за свою жизнь после интервью СМИ о пытках в колонии, из-за чего просит привлечь внимание общественности к вопросу о его защите и переводе в Краснодарский край или Адыгею.

Ирина Яцко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 21 марта ее муж был этапирован в тюремную больницу для прохождения диагностики и дальнейшего лечения в связи жалобами на сильные головные болями, неврологические приступы, боли в груди и приступы удушья, у него заподозрили опухоль.

По словам Яцко, 7 апреля ей поступила информация, что Мухортова поместили в штрафной изолятор с невыносимыми условиями пребывания. Она рассказала, что с жалобами обратилась в несколько инстанций, быстрее всего отреагировал руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Адыгее Виктор Митрий.

Но затем Мухортова перевели в другое помещение больницы, на которое жалоб у него нет, сказала Яцко. По ее словам, она узнала об этом из достоверного источника.

По ее информации, Виктор Митрий вместе с членом ОНК-врачом 12 апреля посетил Мухортова. «Доктор осмотрел мужа и установил у него межреберную невралгию, выписал лечение. Мне известно, что комиссия придет еще и завтра (13 апреля), чтобы просмотреть меддокументацию и выяснить причины его помещения в тот жуткий изолятор и неоказания ему помощи. Супруг написал согласие на получение доступа к меддокументам, и я надеюсь узнать из них о его состоянии здоровья», - рассказала супруга заключенного.

Представитель "Комитета против пыток"* Сергей Романов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что юрист будет командирован в Адыгею для разбирательства в случае с Мухортову. Однако из-за большой занятости визит к заключенному отложен до конца недели.

Комментариями руководителя ОНК по Адыгее Виктора Митрия относительно посещения Мухортова "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях собраны "Кавказским узлом" в справке "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?" В этом материале рассказывается и про областную туберкулезную больницу в Саратове (ОТБ-1), которая среди заключенных саратовских колоний была известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству. После огласки ситуации в исправительной системе Саратовской области было возбуждено 12 уголовных дел факту издевательств над заключенными в ОТБ-1.

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* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.