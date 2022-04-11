Супруга Мухортова потребовала проверить его условия в адыгейской колонии

11 апреля 2022, 22:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи Александр Мухортов, жаловавшийся на угрозы после выступления в СМИ о пытках заключенных в Саратовской колонии и добившийся перевода в Адыгею, находится в изоляторе в нечеловеческих условиях, заявила его супруга. В ОНК Адыгеи пообещали проверить условия содержания заключенного.

Как писал "Кавказский узел", после жалоб сочинца Александра Мухортова на угрозы правозащитница Наталья Обухова потребовала перевести его из Саратовской области в исправительное учреждение на Кубань или в Адыгею. Юрист Тимур Филиппов назвал содержание Мухортова в колонии вдали от дома необоснованным. В конце ноября 2021 года стало известно, что руководство ФСИН удовлетворило просьбу Мухортова о переводе ближе к семье. Мужчина требовал этого более трех лет, в течение которых не видел жену и детей.

Житель Сочи Александр Мухортов, отбывающий наказание по статье о разбое, 15 октября 2021 года отправил на sms-сервис "Кавказского узла" сообщение, в котором пожаловался на сфабрикованное против него дело и пытки в колонии. "Я, Мухортов Александр Валерьевич, сочинец, уже больше четырех лет нахожусь в заложниках ФСИН по сфабрикованному против меня уголовному делу, меня держат в Саратовских пыточных лагерях в нарушение закона (по которому я должен отбывать наказание в Адыгее или Краснодарском крае)", – написал автор сообщения. Он добавил, что опасается за свою жизнь после интервью СМИ о пытках в колонии, из-за чего просит привлечь внимание общественности к вопросу о его защите и переводе в Краснодарский край или Адыгею.

Александр Мухортов был переведен в одну из колоний, расположенных в Адыгее.

Сегодня его жена Ирина Яцко направила заявления в генеральную прокуратуру, а также министерство здравоохранения и ОНК Адыгеи, в которых попросила проверить условия содержания супруга. По словам женщины, ее больной муж переведен из больницы в помещение с антисанитарными условиями. Информацию об этом она получила 10 апреля от знакомого ее супруга, который, по его словам, смог снять и передать ей видео- и фото Мухортова и самого помещение, в котором он находится.

По словам его супруги Ирины Яцко, 21 марта мужчина был этапирован в тюремную больницу для прохождения диагностики и дальнейшего лечения в связи с сильными головными болями, подозрением на опухоль, неврологическими приступами, болями в груди и приступами удушья. А 7 апреля ей поступила информация, что Мухортова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Какой диагноз был установлен диагноз при госпитализации, какое лечение было назначено, какими препаратами проводилось лечение и как долго, завершено ли лечение - ничего из этого мне как супруге неизвестно. Дозвониться в эту больницу невозможно. 7 апреля мне поступила информация, что моего супруга закрыли в ШИЗО, что в этом изоляторе в окне нет стекла, поэтому внутри очень холодно, в помещении нет источников света, нет питьевой воды в кране в раковине, антисанитария, по изолятору ходят крысы», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Ирина Яцко.

«Я теряюсь в догадках: где именно мой муж? У меня есть фото помещения. По каким причинам мой супруг был изолирован в нечеловечные условия пребывания, которые опасны для его жизни и здоровья при его состоянии здоровья? Почему его выписали, если он болеет и ему необходимо надлежащее лечение и уход, которого он просто не получает в [колонии], откуда его привезли? Как это пребывание может отразиться на его здоровье, какие болезни может спровоцировать нахождение в изоляторе в неподобающих условиях и без должного лечения? Я сильно переживаю за состояние его здоровья и его дальнейшую судьбу! Дома его кроме меня ждут двое детей и мать-инвалид. Нам нужен живой и здоровый муж, отец и сын», - рассказала женщина.

Она представила фото- и видео из того помещения, в котором, по ее данным, находится ее супруг. На фотографиях видно, что в этом помещении окно перекрыто железными прутьями, а стекла в нем нет, за окном - высокая бетонная стена. В самом помещении на стенах отваливается штукатурка, здесь стоят три железные кровати, на которых матрасы и подушки без постельного белья, напротив одной из кроватей располагается открытый без дверцы туалет с клозетом и красным ведром, а на входной двери имеется небольшое вырезанное четырехугольное окошко, следует из этих фотографий. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, где именно и когда были сделаны эти фотографии.

Ирина Яцко также отметила, что до попадания в ШИЗО ее муж жаловался на преследование его одним из санитаров тюремной больницы, который является бывшим сотрудником ОТБ №1. «Мой муж там находился полгода под пытками и после резонанса в СМИ смог добиться перевода в родной Краснодарский край, в Адыгею 27 декабря 2021 года. Неизвестным образом [санитра] из Саратова попал в Адыгею […], что вызывает множество вопросов и подозрений, так как после информационной огласки, все сотрудники ОТБ №1 Саратова подверглись серьёзным проверкам и понесли наказание за свои деяния», - заявила Ирина Яцко. Она добавила, что информацию об этом санитаре также озвучила в своем заявлении в прокуратуру, чиновникам и правозащитникам.

Осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях собраны "Кавказским узлом" в справке "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?" В этом материале рассказывается и про областную туберкулезную больницу в Саратове (ОТБ-1), которая среди заключенных саратовских колоний была известна с 2000-х годов как место «перевоспитания» для тех, кто доставляет неприятности начальству. После огласки ситуации в исправительной системе Саратовской области было возбуждено 12 уголовных дел факту издевательств над заключенными в ОТБ-1. В числе тех, кому предъявлены обвинения, бывшее больницы, пишет сегодня «Коммерсант».

Комментариями представителей УФСИН по Адыгее и колонии, в которой содержится Мухортов, относительно заявлений Ирины Яцко "Кавказский узел" пока не располагает.

Руководитель ОНК по Республике Адыгея Виктор Митрий, посмотрев фото, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что данное помещение он никогда не видел. «ШИЗО в [колонии, где содержится Мухортов] выглядит совершенно по-другому. Там соблюдены все санитарные правила и требования. Почему Александр Мухортов попал в это помещение, и что это за помещение, мы будем разбираться завтра [12 апреля]. Обращение от Ирины Яцко было получено сегодня, но нужно время, чтобы сформировать комиссию для посещения Мухортова. В комиссии не может быть менее трех человек», - уточнил Виктор Митрий.

Он также отметил, что сможет узнать о состоянии здоровья Мухортова и рассказать об этом только после того, как на это даст согласие сам заключенный.

Помочь супруге Мухортова также намерены в Комитете против пыток*, куда обратилась женщина. Представитель организации Сергей Романов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что правозащитники в ближайшее время делегируют своего юриста для выяснения всех обстоятельств помещения Александра Мухортова в изолированное помещение.

Сергей Романов отметил, что штрафной изолятор, сокращенно ШИЗО — это отделение исправительного учреждения, где расположены камеры для нарушителей режима содержания.

«Водворенный в штрафной изолятор существенно ограничен в правах. Так, ему запрещаются свидания, телефонные разговоры, получение посылок, передач и бандеролей, приобретение каких-либо продуктов, курение. Запрещается приносить с собой пищевые продукты и личные вещи, за исключением предметов первой необходимости: зубная паста, туалетная бумага, мыло, полотенце и так далее. Помещение в такой изолятор может быть только за конкретную провинность и несоблюдение правил распорядка исправительной колонии. Максимум человек может находиться в ШИЗО от одного до 15 суток», - пояснил Сергей Романов.

Он добавил, что любой изолятор должен отвечать санитарным правилам и требованиям, которые не влияли бы на здоровье заключенного, и предусмотрена ответственность за нарушения этих требований.

Очень важно соблюдать права заключенных и создавать человеческие условия для их содержания, поэтому временная изоляция от общества в исправительные колонии или ШИЗО не должна разрушать психическое и физическое здоровье и состояние человека, указала, в свою очередь, руководитель общественной организации «Милосердие судимым» Наталья Обухова.

«Тюрьмы называются исправительными учреждениями. Вернувшись на свободу, человек должен быть готов вести нормальный образ жизни, вписываться в нормальное общество, быть здоровым морально и физически», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Обухова, комментируя ситуацию с Мухортовым.

Она отметила, что многократно слышала от бывших заключенных, которым помогала адаптироваться в обществе, что им приходилось находиться в ужасных тюремных условиях, связанных с антисанитарией, неоказанием медуслуг, психологическим и физическим давлением, что затем негативно отражалось на их жизни на воле.

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* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.