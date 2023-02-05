Следком начал проверку по жалобе сироты из Волгограда

05 февраля 2023, 08:02

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Следователи проверят действия волгоградских чиновников на предмет злоупотребления полномочиями после жалобы сироты Юлии Никифоровы, что власти пять лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее жильем.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января волгоградка Юлия Никифорова, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

В связи с обращением Юлии Никифоровой о нарушении ее жилищных прав следователи управления СКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку.

"Материалы проверки приобщены к уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов, возбужденному в декабре 2022 года по части 3 статьи 285 УК РФ 1 для оценки действий должностных лиц администрации области на предмет злоупотребления полномочиями при реализации жилищных прав детей-сирот", – сообщил Следком 4 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября 2022 года глава Следкома поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав 19-летней сироты из Волгограда, которой местные чиновники не предоставили жилье, несмотря на вступившее в силу решение суда.

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