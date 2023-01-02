Сирота в Волгограде пожаловалась на отказ чиновников предоставить жильё

02 января 2023, 11:32

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Волгоградские чиновники вопреки неоднократным решениям суда отказываются предоставлять гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств, пожаловалась местная жительница Надежда Бенгард, которая является сиротой.

Как сообщал "Кавказский узел", в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, неоднократно ранее жаловались на нарушение своих жилищных прав. Так, ранее 17 человек, относящихся к категории сирот, в 2020 году обратились в прокуратуру с жалобой, что уже долгое время ждут положенных им квартир. Ведомство подготовило судебные иски к областному комитету строительства. 5 мая стало известно, что комитет строительства Волгоградской области по решению суда выделил 17 сиротам квартиры в селе Старая Полтавка.

Издание "Волгоград Онлайн" обратило внимание на проблему жительницы Волгограда, 57-летней Надежды Бенгард, которая является сиротой. Она уже около 30 лет добивается положенного ей по закону жилья, и минувший Новый год встретила на съемной квартире, сказано в публикации.

По закону квартиру Бенгард должны были предоставить еще в советское время, но чиновники Фролово дотяни с выдачей жилья до 2014 года, а затем исключили сироту из списков. Бенгард обратилась в суд, в ходе разбирательства выяснилось, что чиновники поставили Бергерд в очередь на жилье не как сироту, а как многодетную мать, которой она никогда не являлась.

Бенгард, которая с 2012 года проживает в Волгограде, смогла доказать посредством судебных тяжб право на жилье. "Сейчас ситуация у меня стала еще печальнее, несмотря на пачку судебных решений, вынесенных в мою пользу. В Волгограде мне снова пришлось становиться в очередь, доказывать право на собственный угол. Комитет по строительству пытался в кассации оспорить решение суда в мою пользу, но у них не вышло. Но для меня-то ничего не изменилось! Теперь чиновники не хотят исполнять решение суда! Просто говорят, что нет денег", – сказала сирота.

Бенгард переболела коронавирусом, она получила тяжелые осложнения и нуждается в дорогостоящем лечении. "Только на лекарства уходит по 30-40 тысяч в месяц. А к ним еще и аренда квартиры. Если бы не мой муж, не представляю, как бы я сейчас жила и выжила бы вообще", – пожаловалась она.

История Надежды Бенгард одна из наиболее вопиющих, отметил руководитель РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" Эльдар Физиев. "Надежда все еще не имеет жилья, ее жизненная ситуация в силу пошатнувшегося здоровья только ухудшилась, а чиновники продолжают плодить отписки. Сейчас человек уже на грани отчаяния, и мы будет добиваться решения вопроса всеми законными способами, привлекая внимание следственного комитета и Генпрокуратуры", – сказал Физиев, слова которого приведены в группе объединения в соцсети "ВКонтакте".

Эта запись, размещенная 31 декабря на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот", на которую подписаны 1928 пользователей, на 11.00 мск 2 января набрала 11 отметок с реакцией пользователей и шесть комментариев.

"Как не стыдно, государство обижает людей, уже не раз обиженных судьбой. Надо взыскать с бюджета компенсацию за неисполнение решения суда. Есть еще много способов добиться исполнения решения", – написал Алексей Ушаков.

"Очень печально, что с нами все так происходит", – отметила Catherina Suprun.

"Просто отвыкли должностные лица брать на себя ответственность. Все сходит с рук. Бездушные поступки, порождает ужасное общество", – отметил Сергей Островский.

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября 2022 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав 19-летней сироты сироты из Волгограда, которой местные власти не предоставили жилье, несмотря на вступившее в силу решение суда.

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