Сирота в Волгограде рассказала о многолетнем ожидании квартиры от властей

29 января 2023, 10:10

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Жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

Жительница Волгограда Юлия Никифорова записала видео, на котором пожаловалась, что власти не исполняют на протяжении долгого времени решение суда, который наложил на них обязательство обеспечить её положенным по закону жильем, так как девушка является сиротой.

"В этом году мне будет 25 лет, суд вынес решение еще в 2018 году, но я так и не получила до сих пор квартиру, хотя на комитет строительства было возложено [обязательство обеспечить жильем]", – сказала девушка на кадрах видео, опубликованном 28 января на YouTube-канале "Защита детей".

Никифорова пояснила, что проживает на съемной квартире. "Вместе того, чтобы направить эти деньги на свое здоровье, я оплачиваю квартиру", – подчеркнула она.

Сирота обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой помочь в решении проблемы. Она отметила, что неоднократно писала жалобы в различные инстанции, но результата нет. "Я стою в очереди с 2014 года", – уточнила Никифорова.

Юлия Никифорова ранее обратилась в службу судебных приставов с просьбой возбудить делопроизводство в отношении комитета строительства Волгоградской области. Однако судебный акт до сих пор не исполнен, и права сироты остаются нарушенными, отметило 28 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

На 10.10 мск на сайтах Следкома, а также администраций Волгограда и Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы Юлии Никифоровой на неисполнение решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что 2 января жительница Волгограда Надежда Бенгард, которая тоже является сиротой, пожаловалась, что волгоградские чиновники вопреки неоднократным решениям суда отказываются предоставлять гарантированное ей законом жилье, объясняя это отсутствием средств.

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