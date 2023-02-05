Более 30 мин найдено возле места предположительного массового захоронения в Азербайджане

05 февраля 2023, 04:13

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Возле села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, где, предположительно, находится место массового захоронения саперы обнаружили 31 мину.

Как писал "Кавказский узел", МИД Азербайджана в конце января озвучил число погибших при взрывах мин. По данным ведомства, с конца осенней войны 2020 года жертвами подрыва мин стали 282 азербайджанца, заминированными остаются тысячи квадратных метров территории.

Азербайджанские саперы ведут разминирование возле села Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, где, предположительно, находится место массового захоронения погибших в годы карабахского конфликта, пишет 4 февраля oxu.az.

По словам представителя агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA) Вюсала Гулиева, место массового захоронения было заминировано специально. За десять дней в селе Ашагы Сейидахмедли обнаружена 31 противотанковая мина. При этом разминировано лишь 0,17 гектара территории, тогда как всего планируется обследовать более четырех гектар.

Также, по данным ANAMA, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной войны 2020 года, найдено более 81 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает АПА.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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