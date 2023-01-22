Власти Азербайджана озвучили число жертв взрывов мин

22 января 2023, 02:45

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С конца осенней войны 2020 года жертвами подрыва мин стали 282 азербайджанца, заминированными остаются тысячи квадратных метров территории, сообщил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с момента окончания 44-дневной войны 2020 года по октябрь 2022 года на минах подорвались 266 жителей Азербайджана, из них 45 погибли. Из них 35 человек были мирными жителями, трое - журналистами. Всего же за последние 30 лет в Азербайджане при взрывах мин пострадали более 3300 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей.

После окончания 44-дневной войны 2020 года жертвами при подрыве мин стали 282 азербайджанца, пишет 21 января oxu.az со ссылкой на начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде добавил, что остаются заминированными тысячи квадратных километров азербайджанских территорий.

Он также отметил, что речь идет о минах армянского производства, которые были показаны командующему российскими миротворческими силами, руководителям турецкого и российского контингентов совместного турецко-российского мониторингового центра, военным атташе и иностранным журналистам, сообщает media.az.

Напомним, 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля Евросоюз на разминирование территорий выделил Азербайджану 4,25 млн евро. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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