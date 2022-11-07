Азербайджанский военный пострадал в результате взрыва мины

07 ноября 2022, 11:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий МВД Азербайджана получил ранение в результате взрыва мины на территории, возвращенной под контроль Баку в ходе 44-дневной войны 2020 года.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана регулярно становятся жертвами взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам осенней войны 2020 года. Так, 2 ноября во время выполнения ремонтно-строительных работ в селе Мехдили Джебраильского района на противопехотной мине подорвался 40летний водитель частной компании Ильгар Ахмедов.

«Военнослужащий Министерства внутренних дел Азербайджана во время несения службы на территории, освобожденной от оккупации, в результате взрыва противопехотной мины получил телесные повреждения», - говорится сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, которое перевел корреспондент " Кавказского узла",

Пострадавший военнослужащий был немедленно госпитализирован, говорится в пресс-релизе, распространенном утром 7 ноября. Других подробностей в сообщении не приводится.

Напомним также, что 21 октября в селе Суарасы Лачинского района при взрыве мины пострадали рабочие Эльсевер Гамидов и Сабухи Гасанов. Раненые были доставлены в больницу, где Гамидов скончался. Житель Тертерского района Самир Ализаде 1996 года рождения потерял обе ноги, подорвавшись 23 октября на мине в селе Чайлы.

За последние 30 лет в Азербайджане от разрыва мин пострадали более 3300 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей. По данным на 25 октября текущего года с момента окончания окончания 44-дневной войны на минах подорвались 266 жителей Азербайджана, из них 45 погибли. Из этого числа 35 человек были мирными жителями, а трое – журналистами, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана, призвав международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовав от официального Еревана предоставить карты минных полей с достоверными данными.

Напомним, 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля Евросоюз на разминирование территорий выделил Азербайджану 4,25 млн евро. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.













