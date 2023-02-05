Фотограф Вели Шукюров задержан в Баку

05 февраля 2023, 02:15

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Силовики задержали в Баку фотоблогера Вели Шукюрова, освещавшего события 44-дневной войны 2020 года.

Вели Шукюров был задержан вечером 4 февраля.

Об этом сам блогер успел сообщить журналистами агентства Turan. По его словам, утром 4 февраля его уже вызывали в полицию и расспрашивали про какого-то силовика, но затем отпустили, сообщает сегодня, 5 февраля издание.

Задержание Шукюрова подтвердили в пресс-службе МВД, где отметили, что "ведется расследование", при этом исключив "какие-либо политические мотивы".

Фотоблогер, военный фотограф Вели Шукюров известен, в частности, тем, что освещал осеннюю войну 2020 года, информирует Jam-News.

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